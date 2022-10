STOP WAR: Warngedicht von Sir Kristian Goldmund Aumann

Werbung

Ein Warngedicht

Atomexplosion & Dann

Ich bin Asche

Du bist Asche

Wir sind Asche

Aber was bleibt dann auf der Welt?

Dort, wo spürbar sattes Grün auf den Wiesen

Und Bäume, prachtvoll, schon in Blüte stehen

Das wird dann für immer

von mir

von dir

und von uns gehen?

Dann

Wenn keine flammenden Worte mehr

aus unseren Herzen

Kein lebenspendender Atem

aus unseren Mündern

Und

Keine Zukunft mehr

aus fruchtbringendem Schoß

Asche auf Asche getürmt

Ich

Du

Wir

bleibt das dann,

nur noch

in verstrahlter Dunkelheit dann

Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet, Gedicht gegen Krieg