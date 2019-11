Unser Sprachvermögen; die allgemeine Sprach- und Sprechfähigkeit, hat sich in den letzten Jahren, mehr, als auf ein Minimum, reduziert. Der Tonfall röchelt Kurzatmigkeit und die Wortwahl verfällt in eine - NACHRICHTEN-STAKKATO-HEAD-LINE - Knappheit. Man kann es überall hören, beim Bäcker, im Gasthaus, im Supermarkt: Wir werfen Brocken hin, anstatt miteinander, wirklich, zu reden. Wo herzerwärmender Dialog, dereinst, die kalten Straßen zum Leuchten brachte, erfrieren heute spärliche Worte an kalten Wänden.



"Miteinander reden ist Seelenbewegung." - Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet



Die besinnliche Zeit der Vor-Weihnacht gäbe uns, jetzt, die Möglichkeit; wenn auch, ein wenig, verbunden mit dem frommen Wunsch - das Fest der Liebe; in eine Zeit der leisen wortreichen Begegnungen zu machen; aus dem Worte, friedvollen Umgangs, wie funkelnde Weihnachtssterne vom Himmel - fernab vom kärglichen Gestotter des Alltags; diese würde die Nächte bevor, wohl, wieder ATEM-REICHER und GLANZ-VOLLER machen.