Mit viel Stolz, Zufriedenheit und Dankbarkeit konnte der neue N-Geschäftsführer Michael Ausserer die Rekord-Spendensumme von 263.474,86 Euro an „Licht ins Dunkel“-Geschäftsführerin Eva Radinger im Rahmen einer kleinen Feier vor dem Pressehaus übergeben. „Der Betrag wird dort ankommen, wo er gebraucht wird“, versicherte Ausserer, der auch Obmann Erwin Hameseder von der Raiffeisen Holding -Wien dankte, die mit der Bereitstellung der „Licht ins Dunkel“-Erlagscheine in den N-Ausgaben einen wesentlichen Beitrag zum Spendenergebnis leistet. Und wo genau das Geld gebraucht wird, wusste „Licht ins Dunkel“-Geschäftsführerin Eva Radinger. So seien viele Menschen zur Zeit aufgrund der Corona-Krise arbeitslos, und einige Beispiele würden zeigen, dass es sehr schnell gehen könne und es auch jeden treffen kann.

„Man braucht sich nicht zu schämen, Hilfe anzunehmen“, brachte es Radinger auf den Punkt. In diesem Fall hilft Licht ins Dunkel mit dem Soforthilfefonds. Die N hatte zudem ganz gezielte Projekte aus allen Regionen in Niederösterreich ausgewählt, denen die Spenden der N-Leserinnen und Leser zugutekommen. Und bei diesen Organisationen war die Freude groß, als sie von der großartigen Unterstützung erfuhren.

Lebensräume Steinbacherhof in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg): Der Hof bietet pferdegestützte Therapien, die dank der Spenden gut gebucht sind. „Licht ins Dunkel unterstützt Familien und Personen, die sich eine Reittherapie nicht leisten können. Das ermöglicht gute Therapiearbeit, daher mein großer Dank der N und Licht ins Dunkel“, freut sich Doris Waldhäusl, Besitzerin des Hofes und geprüfte Therapeutin.

Österreichische Krebshilfe (Wiener Neustadt): Hier wird bei Krebserkrankung eines Elternteils die ganze Familie betreut. Die psychoonkologischen Beratungen sind für Familien kostenlos: „Die 15.000 Euro, die wir im Rahmen der Aktion Licht ins Dunkel erhalten, fließen ausschließlich in die Beratung und Betreuung der Familien“, sagt Sibylle Rasinger, Geschäftsführerin der Krebshilfe .

Rainbows – für Kinder in stürmischen Zeiten : „Die Spenden von Licht ins Dunkel bedeuten für die Tätigkeiten von Rainbows eine unverzichtbare Stütze. Wir setzen sie für die direkte Arbeit mit den Kindern ein, die die Trennung der Eltern oder einen Todesfall zu verarbeiten haben. Die Anträge auf Ermäßigungen sind enorm gestiegen, weil viele Eltern den Gürtel enger schnallen müssen“, sagt Landesleiterin Marion Wallner.

Caritas Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen in Zwettl: Der Ausbau und die Erweiterung des Caritas-Wohnhauses laufen nach Plan. Es entstehen fünf neue Einheiten für teilbetreute Bewohner, inklusive eigenem Bad, Dusche und WC sowie einer gemeinsamen Küche mit Aufenthaltsraum. Die Fertigstellung ist für Juli dieses Jahres geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca 600.000 Euro. Das Spendengeld wird für diesen Ausbau verwendet.

Caritas St. Pölten Projekt VIP: „Das Projekt VIP der Caritas (Verkauf-Information-Produkt) bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter bis 25 Jahren tagesstrukturierte Beschäftigung, denn deren Anschluss an Ausbildung und Arbeit ist oft durch psychische Erkrankung oder soziale Problematik erschwert. Im Werkschatz können sie sich selbst in Beschäftigung erleben und herausfinden, was sie gut können. Wir ermöglichen unseren Teilnehmern so wieder mehr soziale Teilhabe“, sagt Shopleiter Karl Strasser.

Licht ins Dunkel Rekord: NÖN-Familie spendete 263.474 Euro