Es ist eine einzigartige Rekordsumme, die heuer von der NÖN an „Licht ins Dunkel“ übergeben werden konnte: Nicht weniger als 263.474,86 Euro wurden in diesem Jahr ausschließlich von den NÖN-Leserinnen und -Lesern für die Aktion gespendet. Damit wurde die Gesamtspendensumme der Niederösterreichischen Nachrichten (seit Aufzeichnungsbeginn Ende der 90er Jahre) von unglaublichen drei Millionen Euro überschritten.

In der Vorwoche durfte „Licht ins Dunkel“-Geschäftsführerin Eva Radinger offiziell die Spendensumme in Empfang nehmen. Sie zeigte sich ob des Rekordergebnisses sprachlos. „Es ist überwältigend, wie viele Menschen solidarisch sind. Ich bedanke mich bei der gesamten NÖN-Familie für diese Unterstützung“, so Radinger. Die NÖN ist bereits seit 1973 als Partner von „Licht ins Dunkel“ an Bord, um soziale Projekte in unserem Bundesland zu unterstützen.

W. Fahrnberger & D. Lohninger Dank an die NÖN-Familie LEITARTIKEL