Waidhofner Autorin Annemarie Andre für Manuskript ausgezeichnet

Werbung

Im Stadtmuseum St. Pölten fand die Überreichung der Hans-Weigel-Literaturstipendien des Landes Niederösterreich für das Jahr 2023 statt. Eines der mit jeweils 12.000 Euro dotierten Arbeitsstipendien ging an die gebürtige Waidhofner Kulturjournalistin Annemarie Andre für ihr Manuskript „Nacktschnecken“. Die NÖN sprach mit der Autorin über ihren bisherigen Werdegang und das prämierte Manuskript.

Annemarie Andre wurde 1994 in Waidhofen geboren. Bereits als Jugendliche war sie sehr an Literatur interessiert und verspürte früh den Wunsch, auch selbst schriftstellerisch tätig zu werden. „Ich habe bei diversen Literaturwettbewerben mitgemacht, unter anderem beim Literatur-Karussell Niederösterreich, wo ich 2012 Regionalsiegerin für das Mostviertel und 2014 Landessiegerin wurde“, erzählt Andre. 2013 und 2014 wurden ihre Texte für eine Literaturanthologie von „Forum Land“ ausgewählt. Nach der Matura ging die angehende Autorin nach Wien und begann Kunstgeschichte zu studieren. Nach dem Abschluss arbeitete sie unter anderem im Marketing-Bereich − die Lust an der Sprache ließ sie aber nie los. „Ich wollte auch etwas mit dem Schreiben machen und habe dann ein Master-Studium Journalismus an der FH Wien begonnen“, erinnert sich Andre. Während ihres Studiums veröffentlichte sie unter anderem in der „Presse“ und dem Kunstmagazin „Parnass“.

Im Jänner 2020, kurz vor Ausbruch der Pandemie, begann Andre ein Auslandssemester in Amsterdam. Die holländische Stadt wurde mittlerweile zum neuen Lebensmittelpunkt der Journalistin und Autorin, wie sie berichtet: „Ich habe in Amsterdam mein Studium beendet und auch meine Freundin kennengelernt. Seit zwei Jahren lebe und arbeite ich jetzt in Amsterdam, bin aber nach wie vor auch oft in Österreich.“ Beruflich ist Andre als Content Specialist für den deutschen Markt für einen Mental-Health-Dienstleister tätig. Das Arbeitsstipendium ermöglicht ihr es nun, sich 2023 verstärkt auf die Fertigstellung ihres Manuskripts zu konzentrieren.

Annemarie Andre erhielt das Hans-Weigel-Literaturstipendium für ihr Manuskript „Nacktschnecken“. Die Jury lobte vor allem die Konzeption und das Entwicklungspotenzial. Foto: Katharina Wenty

Erzählen vom Aufwachsen in einer Kleinstadt

„Ich wollte schon vor langer Zeit einen Generationenroman schreiben und habe diese Idee damals auch schon eingereicht, das kam bei der Jury aber nie so gut an“, verrät die Autorin. „Irgendwann dachte ich dann, dass ich etwas anderes machen möchte, mich auf ein neues Projekt konzentrieren.“ Aus diesem Gedanken entstand nun die Idee zu „Nacktschnecken“. Darin muss die siebenjährige Protagonistin Charlotte mit einer schweren Erkrankung der Mutter und dem Umstand, dass die Familie nicht in das Idealbild der Kleinstadt passen will, umgehen lernen. „Ich bin lange davor zurückgeschreckt, mich dem Thema zu widmen, da die Geschichte auch etwas autobiografisch ist“, erzählt Andre, „die Mutter der Protagonistin ist alleinerziehend und hat eine Gehirnblutung. Sie überlebt, muss aber vieles neu lernen. Das ist meiner Mutter wirklich passiert, ich war damals aber viel kleiner, die Protagonistin ist schon älter und bekommt mehr mit, was um sie herum geschieht. Grundsätzlich geht es darum, wie man damit zurechtkommt, wenn man als Familie etwas aus der Norm fällt.“

Die Jury des Hans-Weigel-Literaturstipendiums lobte vor allem die interessante Konzeption und erkannte das große Entwicklungspotenzial des im Entstehen begriffenen Textes an. Durch die zusätzliche Zeit für das Schreiben, die ihr das Stipendium ermöglicht, rechnet die Autorin bereits mit einer Fertigstellung im laufenden Jahr. „Mein Ziel ist es, die Erstversion des Manuskripts bis zum Juni zu schaffen. Danach würde ich es gerne noch überarbeiten und vielleicht lektorieren lassen“, meint Andre zu ihren Plänen für die kommenden Monate. Erst nach Fertigstellung möchte sich die Autorin auf Verlagssuche machen. „Im Moment lese ich sehr viel und mache mir Gedanken, wo mein Buch gut hinpassen könnte.“