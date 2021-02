NÖ sperrt wieder auf: Promis im NÖN-Wordrap .

Die NÖN hat bei Promis aus Politik, Wirtschaft und Sport nachgefragt, was in der Pandemie besonders fehlt, was sie in den vergangenen Wochen gelernt haben und wann sie zuletzt beim Friseur waren. Eine Video-Wordrap-Strecke zum Lockdown-Lockerungs-Auftakt.