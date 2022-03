Pflege: Zwischen Herzenssache und harter Arbeit

Werbung

Mit zittriger Hand führt Erika Pfeffel ein Stück Erdbeermarmeladebrot zum Mund. Die Uhr zeigt kurz vor 10. Pflegerin Rebecca Reiter sitzt seit einer halben Stunde neben der Frau, schneidet für sie das Brot und streichelt ihr immer wieder über den Rücken. Als Marmelade auf ihr Oberteil tropft, winkt Reiter ab. „Das kann man waschen.“ Wichtig sei es, pflegebedürftige Menschen zu ermutigen, Dinge so gut es geht noch selbst zu tun – auch, wenn dabei ab und zu etwas schiefgeht.

Das besagt auch das Konzept, nach dem die 100 Pflegekräfte im Caritas-Haus St. Elisabeth in St. Pölten arbeiten. „Natürlich wäre es schneller, den Menschen das Essen zu geben oder sie zu waschen“, sagt Reiter. Es gehe in ihrem Beruf aber um Zuwendung – nicht darum, alles möglichst rasch zu erledigen. So viel Zeit, wie sie wollte, kann sich Reiter für die Bewohner der Station des Heims aber nicht nehmen. Sie ist eine von fünf Pflegekräften, die 32 alte Menschen betreuen. Der Fachkräftemangel ist in der Einrichtung längst spürbar.

Beim Frühstück: Erika Pfeffel mit Pflegehelferin Rebecca Reiter. Foto: Lisa Röhrer

Niederösterreichweit sind in der Pflege über 300 Stellen offen. Bis 2030 sollen 9.500 Arbeitskräfte fehlen. Im Caritas-Haus werden Diplomkrankenpfleger und Pflegeassistenten gesucht. Für einen Kollegen einspringen zu müssen, gehört dort zum Alltag. „Meine Aufgabe ist es zu schauen, dass das Team trotzdem motiviert bleibt“, sagt Stationsleiterin Brigitte Drechsler, die von Kampf um Arbeitskräfte spricht.

Corona machte die Situation nicht einfacher. Die Pandemie brachte zusätzliche Aufgaben. So wurde etwa das Besuchermanagement aufwendiger. Außerdem muss regelmäßig getestet werden. „Das ist eine Mehrbelastung“, sagt Drechsler.

Es braucht Verständnis, Geduld und Flexibilität

All das kommt zu den gewohnten Aufgaben einer Pflegekraft hinzu. Die sind – je nach Ausbildung – das Verabreichen von Medikamenten, Waschen, Anziehen, Lagern und Essen eingeben. Auch Gespräche sind ein wesentlicher Bestandteil der Pflege, genau wie Körperkontakt und Berührungen.

Warum das zu wenig Menschen machen wollen, ist für Drechsler klar. „Es ist ein schöner Job, in dem man viel zurückbekommt. Aber es ist auch anstrengend.“ Eine physische Herausforderung stelle das Lagern und Heben von Personen dar. An den psychischen Kräften zehre, wie Reiter erklärt, das ständige Aufmuntern der Pflegebedürftigen. Dass die beiden mit dieser Einschätzung nicht alleine dastehen, zeigten zuletzt Bürgerinitiativen und Streiks von Pflegekräften für bessere Arbeitsbedingungen.

Einfach Arbeitssuchende umzuschulen und in der Pflege einzusetzen, wenn sich der Mangel noch weiter zuspitzt, ist für Drechsler keine Option. Um in dem Job arbeiten zu können, braucht man Voraussetzungen. Ganz oben auf der Liste stehen Geduld, Verständnis, Humor, Respekt und Flexibilität. Zudem brauche es Fachkompetenz.

„Die Politik muss endlich etwas machen“, fordert Drechsler. Sie ärgert sich, dass die Pflegereform ständig aufgeschoben wird. Konkrete Maßnahmen hat sie schon im Kopf: Aus ihrer Sicht sollte ein Vollzeit-Job in der Pflege nur 35 Stunden beinhalten. Zudem bezweifelt sie, dass es Sinn mache bis 65 in dem Beruf zu arbeiten.

„Ich bin mir nicht sicher, ob das schaffbar ist“, sagt auch Rebecca Reiter. Und das, obwohl an ihrem liebevollen Umgang mit Erika Pfeffel, mit der sie mittlerweile Pläne für das Backen am Nachmittag schmiedet, klar wird, wie viel Freude ihr der Beruf macht.