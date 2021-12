Diakonweihe: „Gemeinsam mit den Menschen Gott finden“

„Als Gottsuchende seid ihr unterwegs. Aber es gibt keine schnellen Antworten bei existenziellen Fragen.“ Mit diesen Worten weihte Diözesanbischof Alois Schwarz die drei Seminaristen des St. Pöltner Priesterseminars Thomas Schmid, Henry Igbokwe und Mario Kietzer zu Diakonen. An dem Gottesdienst nahmen neben Angehörigen und Freunden der Geweihten unter anderen Weihbischof Anton Leichtfried, Altbischof Klaus Küng und Generalvikar Christoph Weiss teil.

Die heilige Elisabeth habe in Maria Gott entdeckt, wie es in der neutestamentlichen Erzählung von der Schwangerschaft Marias beschrieben wird, so der Bischof bei der Weihe. Es gelte für Diakone, gemeinsam mit den Menschen Gott zu finden, dafür brauche es eine geeignete Sprache. Auch in den leidenden und verwundeten Menschen sei Gott zu finden. Diakone würden helfen, den Himmel anzuzeigen, die Richtschnur dafür sei das Evangelium. Die ehelose Lebensform sei ein Zeichen dafür, „dass der Himmel offen ist“.