Montag, kurz vor 8.30 Uhr. Ist Hermine Potzmader schon im Haus? Nein, aber sie wird sicher gleich kommen, wird ausgerichtet. Denn Hermine ist, das ist fix, jeden Montagvormittag hier im Pflege- und Betreuungszentrum in Mank, nicht weit weg von Melk, um ehrenamtlich mitzuarbeiten – seit mittlerweile fünf Jahren.

Und da ist sie auch schon, die 72-Jährige mit dem herzlichen, ansteckenden Lächeln. Noch schnell bei Mathilde Jaunecker, der Managerin für Ehrenamt und Alltagsbegleitung, vorbeischauen, um den „Einsatzplan“ zu besprechen.

Heute wird ausnahmsweise hier im Marienheim selbst nicht gesungen, gespielt, gebastelt, das Gedächtnis trainiert oder geturnt. Denn heute steht ein Ausflug nach Maria Taferl am Programm. Die Vorfreude aller ist groß, viele helfende Hände, auch von Freiwilligen, werden für den reibungslosen Ablauf benötigt. „Im Moment unterstützen uns 32 ehrenamtliche Helfer bei unserer Arbeit. Ohne deren Einsatz würde es viele Aktivitäten wie diesen Ausflug nicht geben“, weiß Jaunecker.

Hermine, von vielen Hermi genannt, bleibt heute im Heim, sie hat schon die erste Gruppe der Ausflügler vor ein paar Tagen begleitet. Wie immer zu Wochenbeginn, schaut sie bei Maria Erber vorbei, zum Tratschen. „Was gibt es Neues in St. Leonhard?“, will die rüstige 92-Jährige wissen. Ein neu eröffnetes Geschäft liefert Gesprächsstoff. Die beiden Bäuerinnen in Pension lachen viel. Sie verstehen sich, die Chemie passt, das spürt man. „Warst schon Rad fahren am Ergometer?“, will Hermi noch wissen. „Sicherlich, sechs Kilometer.“ Und das mit über 90! Chapeau!

„Ich bekomme so viel zurück!“

Zeit schenken, zuhören, da sein – das macht Hermi, dafür wird sie hier im Marienheim von allen geschätzt. „Sie ist unser Goldengel“, beschreibt sie Theresia Neunlinger liebevoll. „Sie hilft, wo immer sie kann.“

Über Gott und die Welt plaudern die beiden, sind mittlerweile beste Freundinnen, die Freud und auch Leid teilen. In diesem Moment ist auch deutlich zu spüren, warum Hermi als Ehrenamtliche arbeitet: „Ich bekomme so viel zurück. Wir sind hier wie eine ganz große Familie.“ Das bestätigt auch Theresia Neunlinger, die für die Mitarbeiter hier im Pflege- und Betreuungszentrum voll des Lobes ist.

„Alle sind so nett und hilfsbereit. Auch Direktor Gerhard Dittinger ist ein ganz Netter. Hier kann man sich nur wohlfühlen.“ Und fad wird es auch nie. Vor Tagen schon wurde die Erntekrone gebunden für das Erntedankfest. Die Jagdhornbläser spielen demnächst auf, ein Oktoberfest ist geplant. Und besonders freuen sich alle auf das gemeinsame Backen der Allerheiligenstriezel. Und auf den Weihnachtsmarkt am 1. Adventwochenende, für den schon fleißig gebastelt und gestrickt wird. Und Hermi hilft mit, natürlich!