Man wolle die Marke so stark im Tourismus, im Genussbereich, in der Wirtschaft und in der Weinwirtschaft sowie auch im privaten Bereich etablieren, "dass für jeden klar ist: Dort, wo diese Sonne, diese Marke drauf ist, da ist Burgenland in all seinen Facetten drinnen", sagte der Landeshauptmann bei der Präsentation auf der Burg Forchtenstein. Begleitet wird der neue Markenauftritt vom Slogan: "Mehr Horizont fürs Leben".

Es habe lange gedauert, man habe einige Jahre benötigt, um in der Markenfrage den nächsten Schritt zu setzen, räumte Doskozil ein. "Dass es nicht ideal war, das ist klar. Aber hier und jetzt können wir aus meiner Sicht eine gelungene Marke präsentieren." Nun sei wichtig, dass sich jeder damit identifiziere und diese Marke auch umsetze.

Marke soll nach Relaunch auch ein Lebensgefühl transportieren

Kommendes Jahr soll auch der Wein Markenbotschafter des Burgenlandes werden. Das Logo bzw. die Marke solle man dann "auf jeder Weinflasche des Burgenlandes" sehen, sagte Doskozil. Das Logo transportiere nicht nur das Burgenland, sondern ein Lebensgefühl - "nicht nur, dass man hier urlauben kann, sondern auch, wie man hier leben kann".

"Mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr kann man sich durchaus als das Land der Sonne bezeichnen", meinte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Es wäre deshalb ein Fehler gewesen, die Sonne gegen ein anderes Logo auszutauschen. Man habe versucht, die Marke möglichst breit aufzustellen, um Akzeptanz in allen Bereichen zu haben, erläuterte Eisenkopf (SPÖ), die auch Obfrau des Vereins "Dachmarke Burgenland" ist.

Der Relaunch der Marke war mit rund 50.000 Euro veranschlagt, so Doskozil. Die Umstellung müsse, weil dies für das Standortmarketing wichtig sei, "sehr schnell" vonstattengehen und müsse innerhalb des nächsten Jahres möglich sein. Die neue Marke werde ab dem heutigen Mittwoch ausgerollt. Zu den Partnern, die gemeinsam eine Urkunde unterzeichneten, gehören Wirtschaftskammer, Burgenland Tourismus, Genuss Burgenland sowie das Weinmarketing und das Land.