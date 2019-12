NÖN: Wie lange sind Sie schon bei den „Wölblinger Stoabruch Teufel“? Was hat Sie dazu gebracht?

Martin Deutsch: Ich habe vor 15 Jahren den Verein gegründet. Ursprünglich komme ich aus Hohenberg, wo ich beim Krampusverein meines Bruders als Bursche angefangen habe. Man kann also sagen, dass ich praktisch schon seit über 25 Jahren dabei bin.

Perchtenläufe gibt es nachweislich bereits seit 170 Jahren in Österreich. In Zeiten, in denen Weihnachten immer stärker kommerzialisiert wird und internationale Traditionen wie der Weihnachtsmann an Bedeutung gewinnen: Warum denken Sie, haben sich die Perchtenläufe so lange gehalten und erfreuen sich immer noch an Beliebtheit?

Deutsch: Es ist zu sagen, dass sich bei uns viel getan hat. Das war nicht immer so. Wir haben uns damals noch, als junge Burschen, Krampusmasken aus Gummi oder Plastik gebastelt und das Gewand zusammengebaut und sind dann als Krampus losgezogen. Der ganze Brauch ist immer weniger geworden, bis man bei uns in der Umgebung angefangen hat, die heute bekannten Holzmasken zu schnitzen. Erst danach ist alles richtig ins Laufen gekommen. Es wurde immer mehr und mehr, zu den abgesperrten Perchtenläufen von heute. Jeder sagt „Perchtenläufe“, obwohl für uns es eigentlich Krampusläufe sind. Unser Verein hat mit Perchten nichts zu tun, sondern mit dem Krampus.

Wo liegt denn der Unterschied zwischen Perchten- und Krampusläufen?

Deutsch: Krampusläufe finden in der Vorweihnachtszeit, sprich um den Nikolaustag herum, statt. Perchtenläufe hingegen, gibt es im Jänner, zum Ende der kalten Jahreszeit. Der Krampus soll sozusagen das Böse aus den Menschen vertreiben, während die Perchten den Winter vertreiben. Außerdem haben Krampusmasken zwei Hörner und Perchtenmasken vier oder mehr.

Es gibt immer wieder Menschen, die sich gegen Perchtenläufe aussprechen. Was sagen Sie dazu?

Deutsch: Dass Menschen gegen den Krampusbrauch sind verstehe ich nicht. Krampusläufe sind ein Brauch, der erhalten gehört. Er zählt genauso zu Weihnachten wie der Nikolaus. Es gibt viele alte Bräuche, wie das Winter-Auspeitschen beispielsweise, die niemand abschaffen möchte. Da sollte man, meiner Meinung nach, eher Silvesterraketen verbieten, bevor man schöne Bräuche wie Krampusläufe abschafft.

Besonders von Gewaltbereitschaft und Sachbeschädigung im Zusammenhang mit Krampus- beziehungsweise Perchtenläufen wird oft gesprochen. Haben sie schon Ähnliches in ihrer Laufbahn miterlebt?

Deutsch: Ich persönlich habe in den letzten Jahrzehnten nur kleine Zwischenfälle miterlebt. Ich muss jedoch dazusagen, dass meiner Erfahrung nach so etwas nicht wegen den Krampussen, sondern größtenteils wegen den Zuschauern passiert. Es gibt immer wieder Leute, die an der Maske oder den Hörnern reißen. Da ist die Gefahr schon sehr groß, dass sich jemand am Genick verletzt, da die Masken mitunter sehr schwer sind. Ein solcher Fall ist erst vor Kurzem bei einem Krampuslauf in Neumarkt an der Ybbs passiert, wo ein Krampus durch solch ein Verhalten schwer verletzt wurde.

Das heißt, Sie würden in solchen Fällen eher die Schuld bei den Zuschauern als bei den Läufern suchen?

Deutsch: So würde ich das nicht sagen. Es gibt überall schwarze Schafe, keine Frage. Jedoch muss man verstehen, dass es, wenn dich jemand am Gewand oder an den Hörnern reißt, neben der Verletzungsgefahr, auch um Geld geht. Im Normalfall hat man ab 1.000 Euro aufwärts in den Anzug und die Maske investiert und wenn dir da jemand ein Horn abreißt, würden auch Sie verrückt werden. Trotzdem ist dann oft der Krampus der Böse.

Auf Ihrer Website steht, dass Sie selbst aktiver Läufer sind. Wann sind Sie das letzte Mal mitgelaufen?

Deutsch: Im vergangenen Jahr bin ich das letzte Mal selbst mitgelaufen. Wenn unser Verein bei anderen Läufen eingeladen ist, laufe ich auch vielleicht mit. Es hängt immer davon ab, ob wir einen Ordner brauchen oder ob wir genügend Läufer haben.

Welche Aufgabe hat ein „Ordner“ bei Krampusläufen?

Deutsch: Ordner sind sozusagen Aufpasser, damit die vorher genannten Dinge nicht passieren. Sie müssen wissen: Wir sind ein Jugendverein. Der jüngste Läufer ist fünf und der Älteste 17 Jahre alt. Deshalb ist es besonders wichtig, dass da auch wirklich auf unsere jungen Mitglieder aufgepasst wird.

Stimmt es, dass Sie und die „Wölblinger Stoabruch Teufel“ dieses Jahr wieder einen eigenen Lauf veranstalten?

Deutsch: Ja, das stimmt. Am Samstag, 7. Dezember, findet wieder unser Heimatlauf in Oberwölbling statt, bei dem auch viele Krampusvereine aus anderen Gemeinden bei uns zu Gast sind und mitlaufen.

