Volksanwaltschaft übt Kritik an Jugendhilfe in NÖ

Werbung

Ungeeignet gemischte Gruppen, Gewalt, abgebrochene Therapien: Davon schreibt die Volksanwaltschaft (VA) in ihrem Bericht zur präventiven Menschenrechtskontrolle, in dem sie auch die Kinder- und Jugendhilfe unter die Lupe nahm. Überprüft wurden Einrichtungen, in denen Kinder leben, die nicht in ihren Familien aufwachsen können. NÖ stellt die VA-Kommission hier kein gutes Zeugnis aus. Sie sieht einen Mangel an Personal und gewissen Betreuungsplätzen.

„Seit der Einführung des Normkostenmodells in der Kinder- und Jugendhilfe sticht NÖ negativ hervor“, sagt VA-Juristin Elke Sarto. Das Modell, das sie anspricht, wurde 2020 ausgerollt. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) kündigte an, damit die Kostensätze und den Personalstand in den Einrichtungen anzugleichen.

Verschlechterungen für Kinder, die viel Betreuung brauchen

Die Volksanwaltschaft kritisiert nun, dass das Verschlechterungen für Kinder brachte, die sozialtherapeutische Plätze brauchen. Dabei handelt es sich um Minderjährige, die traumatisiert, selbst- und/oder fremdgefährdet sind. Sie kommen, wie Sarto erklärt, nun oft in sozialinklusive Gruppen, also zu Jugendlichen, deren psychischer Zustand stabil ist.

Die Durchmischung schafft laut der Juristin und Verantwortlichen von NÖ-Einrichtungen Probleme: Die Betreuungsintensiven bekämen in Gruppen mit neun Kindern nicht genug Aufmerksamkeit. Gewalt oder Polizeieinsätze, die sie auslösen, belasten die anderen.

Die Grünen NÖ fühlen sich in ihrer Kritik bestätigt

Die Grünen fühlen sich durch den Bericht bestätigt. Landtagsabgeordnete Silvia Moser äußerte im NÖN-Gespräch 2020 die Befürchtung, dass mit dem Modell gespart werden solle.

Silvia Moser (Grüne) fordert mehr Geld für Jugendhilfe. Foto: Dusek

Sie appelliert nun an die Landesregierung, die Ergebnisse ernstzunehmen, und fordert eine Personal-Offensive sowie mehr Geld für die Jugendhilfe.

Einrichtungs-Leiter sehen neues Modell auch positiv

Aus Sicht der Leiter von Jugendhilfe-Einrichtungen ist das Normkostenmodell aber nicht nur negativ. In WGs, in denen weniger betreuungsintensive Kinder leben, habe sich der Personalschlüssel verbessert, sagt Roland Hammerschmid vom Dachverband der Kinder- und Jugendhilfe. In den „SOS Kinderdorf“-Einrichtungen hat man mit dem neuen Modell vorwiegend positive Erfahrungen gemacht.

Gepflegt statt vergessen

Aus dem Büro Königsberger-Ludwig heißt es, dass es sich bewährt habe. Wenn eine WG mehr Personal benötigt, könne das in jeder Gruppe angefordert werden. „Wir haben hier auch im Österreich-Vergleich Top-Standards geschaffen“, betont die Landesrätin.

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig sieht „Top-Standards“ in der Kinder- und Jugendhilfe in NÖ. Foto: NÖN

In einem Punkt sind sich aber alle Mitarbeiter dieses Bereichs einig: Es fehlt das Personal. „SOS Kinderdorf“-Sprecher Jakob Kramar-Schmid berichtet, dass zusätzliche Stellen nicht besetzt werden können. Die Volksanwaltschaft merkt an, dass bundesweit viele Arbeitskräfte den Job aufgaben, „weil sie sich den Anforderungen nicht gewachsen fühlten“. Mitarbeiter sehen den Job als sinnstiftend und erfüllend. Sie fordern aber bessere Bedingungen und mehr Gehalt.

Krisenplätze fehlen in Niederösterreich

Benötigt werden, wie von vielen Seiten bestätigt wird, in NÖ zudem mehr Krisenplätze für Kinder, die akut ihre Familie verlassen müssen. Weil die vier vorgesehenen Einrichtungen aus allen Nähten platzen, sollen langfristig ausgelegte WGs Kinder in Krisen aufnehmen. „Die Kinder brauchen aber etwas anderes“, sagt Monika Franta von „Rettet das Kind“.

Aus dem Büro Königsberger-Ludwig heißt es, dass der Bedarf an Plätzen durch die Pandemie gestiegen ist. Das Platzmanagement sei jedoch schon verbessert worden. Insgesamt betont die Politikerin, dass man ständig bemüht sei, „neue Hilfsangebote zu schaffen“.