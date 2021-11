Goldhaubenverein zu Gast bei Bischof Schwarz

Eine Abordnung des Wachauer Goldhaubenvereins "Medelike" besuchte am Sonntag die Heilige Messe im Dom zu St. Pölten, zelebriert von Diözesanbischof Alois Schwarz. Im Anschluss an den Gottesdienst empfing Schwarz die Goldhauben-Trägerinnen zu einer Agape in der Propstei.

Er zeigte sich beeindruckt von den vielfältigen Aktivitäten des Vereins und besonders beeindruckt von den kunstvoll gefertigten Goldhauben. Es sei sehr erfreulich, dass diese Tradition in der Wachau so lebendig gehalten werde.