Die NÖN hat in Niederösterreich die Nase vorn

Werbung

Zeitung gelesen wird (noch) immer. Auch wenn die (Gesamt-)Reichweiten sinken und die (Digital-)Nutzung steigt: Gut jede(r) zweite liest in Österreich Zeitung. Und mehr als jede(r) vierte liest in Niederösterreich NÖN.

375.000 sind es, die laut der jüngsten, so genannten rollierenden Ausgabe von Österreichs Media-Analyse, kurz: MA, in Niederösterreich jede Woche die NÖN lesen. Das entspricht einer Reichweite von 25,9 Prozent - und (wieder) Platz 1 unter Niederösterreichs Kaufzeitungen. Mit 22,6 Prozent auf Platz 2 (und damit schon außerhalb der statistischen Schwankungsbreite) folgt in Niederösterreich 2021/2022 die Krone, dahinter Kurier (mit 11,8 Prozent), Der Standard (mit 6,7), Österreich mit 5,8 und Die Presse (mit 4,2 Prozent).

"Es freut uns, dass unsere lokale und landesweite Berichterstattung für so viele Landsleute unverzichtbar sind und die NÖN nun in Niederösterreich die klare Nummer eins ist", meinen die NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger dazu. Und sehen das Ergebnis der jüngsten MA auch als "Auftrag für uns, unsere Landsleute und die wichtigsten Nachrichten des Landes in den 28 Lokal-Ausgaben und auf unseren Online-Kanälen in Zukunft noch stärker in den Fokus zu rücken".

NÖ Pressehaus-Geschäftsführer Michael Ausserer freut vor allem, "dass wir von den Menschen in unsere Gemeinden ganz offensichtlich als zuverlässiger Partner wahrgenommen werden". Und, so Ausserer weiter: "Wir danken allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern ganz herzlich für ihr Vertrauen in die NÖN!"

Österreichweit lesen im Zeitraum von Juli 2021 bis Juni 2022 416.000 jede Woche die NÖN. Befragt wurden für die aktuelle Ausgabe von Österreichs (nach wie vor) größter Mediennutzungsstudie 15.062 Menschen, in Niederösterreich waren es 2.307 (ungewichtet).