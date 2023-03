Niederösterreich liest auch 2022 die NÖN

Werbung

In Österreich liest jede(r) zweite (Tages-)Zeitung. Und in Niederösterreich? Liest jede(r) vierte die NÖN. 353.000 sind es laut Österreichs frisch veröffentlichter größter Mediennutzungsstudie, kurz: MA, die 2022 in Niederösterreich jede Woche zur NÖN greifen. Und 391.0000 sind es, die 2022 in ganz Österreich zur NÖN greifen.

Damit kommt die NÖN im Vorjahr auf 5,1 Prozent Reichweite österreichweit - und auf 24,4 Prozent Reichweite in ihrem „Heimatbundesland“. Und ist in Niederösterreich - gemeinsam mit der Krone - auch 2022 die Nummer unter den Kaufzeitungen. Die Krone kommt 2022 in Niederösterreich auf 23,1 Prozent, der Kurier nur auf 8,9, der Standard auf 5,8 und die Presse auf 3,9 Prozent Reichweite pro Ausgabe.

„Für uns ist das eine große Freude“, meint NÖN-Medienhaus-Geschäftsführer Michael Ausserer. Und nimmt die jüngste Media-Analyse auch als „Auftrag, dass wir mit viel Qualität und Sorgfalt über das berichten, was unsere Heimat ausmacht“. Für die beiden NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger zeigt die MA auch, „dass die NÖN weiterhin das Leitmedium für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist“. Und, so Fahrnberger und Lohninger weiter: „In einem mehr als herausfordernden Jahr für alle Printmedien konnten wir uns einmal mehr behaupten.“ Die MA beweise aber auch, dass die Lokal- und Landesberichterstattung der NÖN „nach wie vor als unverzichtbar gesehen werden“ - obwohl die NÖN gleichzeitig auch „enorme Zuwächse im Online-Bereich“ verzeichnen könne.

Für die Media-Analyse 2022 wurden zwischen Jänner und Dezember des Vorjahres insgesamt 15.030 Interviews in ganz Österreich geführt.