Leser pro Ausgabe: Bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, Leser einer Ausgabe im Zeitraum des weitesten Lesekreises zu sein. Bei der NÖN sind das laut MA 2017/18 1,203 Millionen Menschen oder 16,1 Prozent österreichweit innerhalb von drei Monaten.

Reichweite: Anzahl der Personen in Prozent, die ein Printmedium in einem Erscheinungsintervall, also bei der NÖN: in einer Woche, nutzen.

Stichprobe: 15.255 Interviews, davon 2.347 in NÖ (gewichtet) wurden für die MA 2017/18 geführt.