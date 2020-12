Am 10. Dezember ist der Tag der Internationalen Menschenrechte. Für die Österreichische Liga für Menschenrechte ist das alljährlich Anlass, ihren Befund zur aktuellen Lage in Österreich zu präsentieren. Und es ist klar: 2020 war ein Jahr wie kein anderes. Kaum jemals hat ein einziges Thema weltweit alle Bereiche des Lebens so dominiert wie COVID-19.

Corona: Was ist mit den Grundrechten?

Die Coronakrise hat laut Barbara Helige, Präsidentin der Österreichischen Liga für Menschenrechte, in Sachen Grundrechtsbewusstsein viele Fragen aufgeworfen. Darf es sein, dass unter dem Titel der Dringlichkeit von Maßnahmen der Gesetzgeber sozusagen overruled wird? Braucht es nicht eine seriöse Diskussion, wenn Menschenrechte zueinander in Konkurrenz treten?

Auch die Auswirkung der Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung auf armutsgefährdete Menschen, auf die mangelnde rechtliche Verankerung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten in Österreich sowie die psychische Gesundheit sind Schwerpunkte im aktuellen Befund.

"Europa steht still in der Flüchtlingspolitik"

„Es gibt“, sagt Barbara Helige bei der Online-Pressekonferenz zur Präsentation des Berichts, „aber noch viele Themen jenseits von Corona, die uns aus menschenrechtlicher Sicht unter den Nägeln brennen. Sie dürfen einfach nicht ins Hintertreffen geraten.“ Etwa die Asyl- und Fremdenrechtsproblematik, in der die österreichische Bundesregierung beim abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria ein bemerkenswertes Beispiel an Menschenverachtung an den Tag lege.

Obwohl das Thema mit dem nahenden Winter an Brisanz noch zugenommen habe, sei es aus den Schlagzeilen verschwunden. Umso wichtiger sei es, sich mit der österreichischen Flüchtlingspolitik an den Außengrenzen zu befassen, sagt Angelika Watzl, Expertin für Flüchtlingspolitik im Vorstand der Liga für Menschenrechte. Ihre Conclusio: „Europa steht still in der Flüchtlingspolitik, Bemühungen von Österreich, dagegen etwas zu unternehmen, sind nicht wahrnehmbar.“

Heikle Causa: Menschenrechte in Unternehmen

Ein ausgewiesener Menschenrechts-Experte ist Heinrich Neisser, u.a. Bundesminister a.D., Lehrender an den Universitäten Wien und Innsbruck und langjähriges Mitglied des Vorstands der Liga. Mit „Business & Human Rights“ hat er sich ein politisch heikles Themengebiet gewählt. So ist die in der Schweiz seitens der „Konzernverantwortungs-Initiative“ angestrebte Volksabstimmung zugunsten des verbindlichen Schutzes von Menschenrechten und Umwelt in Unternehmen im In- und Ausland zwar knapp gescheitert, gewisse daraus folgende Fortschritte konnten aber erzielt werden. Welche Folgen die Globalisierung auf die (Menschen-)Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hatte und welche Ansprüche an die Unternehmenskultur zu stellen sind.

Sicherungshaft als Gefahr für die Demokratie

Die Politik hat auf den Terroranschlag am 2. November umgehend reagiert und verschiedene sicherheits- bzw. kriminalpolitische Vorhaben angekündigt. Friedrich Forsthuber, Präsident des Landesgerichtes für Strafsachen Wien und Mitglied des Netzwerks Kriminalpolitik, warnt vor Schnellschüssen: „Grund- und Menschenrechte müssen stets den Maßstab und die Grenzen des Strafrechts bilden.“ Gerade bei spektakulären Straftaten dürfe nicht anlassbezogen, unüberlegt und emotional reagiert werden. So brächte etwa die Einführung einer Sicherungshaft die Gefahr mit sich, Menschen die Freiheit zu nehmen, weil sie ohne Anlasstat – durch wen auch immer – als gefährlich eingestuft werden. Mit einer vernunftgeleiteten und faktenbasierten Kriminalpolitik würde man nicht nur den Grundrechten entsprechen, sondern es wäre auch möglich, die Demokratie und ihre Werte zu steigern.

Die vollständigen Beiträge können im Menschenrechtsbefund 2020 nachgelesen werden: http://www.liga.or.at/projekte/menschenrechtsbefund/

Österreichische Liga für Menschenrechte

Die Österreichische Liga für Menschenrechte setzt sich für die Umsetzung und Einhaltung der Menschenrechte ein. Sie greift aktuelle Themen auf und setzt sich in Veranstaltungen, Projekten und durch Öffentlichkeitsarbeit mit menschenrechtlich relevanten Themen auseinander. Das Büro steht überdies allen Ratsuchenden als Anlaufstelle bei individuellen Anliegen im Bereich von Menschenrechten zur Verfügung und bietet Orientierungshilfe bei Rechtsfragen.