Landesfeuerwehrkurat Pater Ste­phan Holpfer zelebriert die heilige Messe am 3. Mai in der Basilika Maria Taferl. Daran werden neben dem Organisten noch Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pern­kopf, der in der Landesregierung für die Feuerwehren zuständig ist, sowie NÖ-Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner teilnehmen.

Zum einen wird der Gottesdienst auf Radio Niederösterreich übertragen, zum anderen als Livestream auf der Facebook-Seite des NÖ Landesfeuerwehrverbandes. Vom Landesfeuerwehrverband, dem fast 100.000 NÖ-Feuerwehrmänner und -frauen angehören, heißt es: „Die Coronakrise hat unser Leben fest im Griff, selbst Gottesdienste dürfen derzeit nicht besucht werden. Deshalb kommt der Gottesdienst am 3. Mai, um 10 Uhr, in eure Wohnzimmer.“

Traditionell danken die Feuerwehrleute bei den Florianimessen für die gut verlaufenen Einsätze, bitten um weiteren Schutz und gedenken der verstorbenen Mitglieder. Der heilige Florian (gest. 304), der im heutigen St. Pölten gelebt hat, ist auch der Schutzpatron der Rauchfangkehrer. Gedenktag des Heiligen ist der 4. Mai.