Den Menschen in den ärmsten Ländern der Welt helfen und sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen: Wer an der Jugendaktion der Päpstlichen Missionswerke (Missio) teilnimmt, bewirkt Gutes. Im Oktober, dem Monat der Weltmission, werden in vielen Pfarren faire und nachhaltige Produkte beispielsweise bei Gottesdiensten verkauft.

Mit einem Einkauf kann hier jeder schon im Kleinen helfen. Der Reinerlös der Aktion kommt Kindern und Jugendlichen in Afrika, Asien und Lateinamerika zugute.

Hilfe in 150 Ländern dieser Welt

Die Päpstlichen Missionswerke (Missio) wirken seit 1922 in 150 Ländern der Welt. Als eine der größten Spendenorganisationen in Österreich engagiert sich Missio Österreich mit Papst Franziskus an der Spitze für die Stärkung der wachsenden Weltkirche, vor allem in den armen Ländern.

Missio geht daher gemeinsam mit den kirchlichen Partnern vor Ort zu jenen, die es am Nötigsten haben: zu den Ärmsten, zu den Hungernden, zu den Notleidenden, zu den Kindern.