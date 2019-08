Man stelle sich vor, ein kleiner Bub möchte Raumfahrer werden und lernt zu Beginn seiner Karriere Neil Armstrong kennen. Man stelle sich vor, ein kleiner Bub möchte Basketballer werden und lernt zu Beginn seiner Karriere Michael Jordan kennen. Man stelle sich vor, ein Bub möchte Gitarrist werden und lernt zu Beginn seiner Karriere Brian May kennen. Genau das ist Matthias Simoner 2004 passiert und hat sein Berufsleben grundlegend verändert.

Alles begann mit einer Ausschreibung für eine Audition für eine Queen-Produktion, die Simoner 2004 entdeckt hat. Er verschickte seine Unterlagen und die Verantwortlichen wollten ihn einladen. Doch wegen Netzproblemen hätten diese ihn beinahe nicht erreicht. Ein Zugunglück in Purkersdorf verhinderte zudem beinahe, dass er pünktlich zum Vorspielen kam. Doch die Strapazen lohnten sich.

Ein besonderes Kompliment

Als er in der zweiten Runde sein Bestes gab, war Brian May, Leadgitarrist der Band Queen selbst anwesend. Nach den ersten beiden Songs sei May zu ihm hingegangen: „Er faltete die Hände, verbeugte sich vor mir und sagte: ‚Man, you’re superb.‘“ Auch heute, 15 Jahre später, kann Simoner nicht ganz glauben, dass einer der erfolgreichsten Gitarristen der Welt ihm so ein Kompliment gemacht hat. Und so wurde er mit nur 24 Jahren von May höchstpersönlich als 1. Gitarrist der Erstbesetzung für das Queen-Musical „We Will Rock You“ in Köln ausgewählt.

Simoner ist 1979 in Melk geboren und in Neumarkt an der Ybbs, Bezirk Melk, aufgewachsen. Nach der Matura begann er, an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien das Hauptfach Gitarre bei Peter Legat zu studieren. Ursprünglich hätte er noch zwei Semester gehabt, um zum Studienabschluss zu kommen. Doch das Musical wurde zu einem riesen Erfolg. Nach den 18 geplanten Monaten in Köln wurde sein Vertrag verlängert „und immer wieder verlängert“. Er habe dann das Studium nicht fertiggemacht. „Ich war zu dem Zeitpunkt schon in dem Musikerleben, wo andere hinwollten. Die wichtigsten Fächer, die ich gebraucht habe, habe ich gemacht.“

Erfolg nicht nur im Traum

Als Kind wollte Simoner eigentlich Pilot werden: „Aufgrund meiner Sehschwäche hat man mir das bald ausgeredet. Mit 13 Jahren habe ich angefangen mit der Gitarre. Da war mir schnell klar: ‚Das Ding will ich ein Leben lang in der Hand haben.‘“

Als Teenager sei er oft mit dem Walkman am Kopf eingeschlafen: „Ich habe mir vorgestellt, dass ich vor Tausenden Leuten spiele. Ich habe das visualisiert. Das Resultat ist das, was ich jetzt mache.“ 2009, ein Jahr bevor Simoner aus „We Will Rock You“ ausgestiegen ist, meldete sich Oliver Varga aus der Band von Christina Stürmer bei ihm. „Die haben sich gerade von ihrem Gitarristen getrennt.“

Vorübergehend ist er eingesprungen, mittlerweile ist der Mostviertler seit zehn Jahren fixes Mitglied bei Stürmer.

Zusammenarbeit mit Bilderbuch

Neben dem Gitarrenspiel hat Simoner mehrere Standbeine. Etwa das Musiklabel „Sims-o-Records“. Und auch die Technik hinter der Musik fasziniert ihn: So hat er

etwa ein eigenes Bodenpedal für Gitarren entwickelt. Für die aktuelle Tour von Bilderbuch hat der Musiker die Band zudem mit einem Live-Setup versorgt. In der nahen Zukunft möchte er selbst wieder kreativer werden und Songs schreiben.

Das Beste an seinem Job sei, dass er das machen kann, wofür sein Herz schlägt. „Mit 13 habe ich gewusst, die Gitarre lasse ich nie wieder aus. Wenn du damit dein Leben bestreiten kannst, ist das natürlich ein Geschenk.“