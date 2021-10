Wordrap mit Alexander Eder

Der 22-jährige Singer-Songwriter Alexander Eder kommt aus Neuhofen an der Ybbs (Bezirk Amstetten), wo er mit seiner Band auch ein Tonstudio betreibt. Den ersten großen Auftritt hatte er beim BORG-Musical in St. Pölten. Bekannt wurde er durch seine Teilnahme bei „The Voice of Germany“ 2018. Mittlerweile hat er auf der Social-Media-Plattform TikTok 2 Millionen Follower, darunter die Musiker Charlie Puth und SDP. Die NÖN bat das Ausnahmetalent zum Wordrap:

Lisa Wurzinger Erstellt am 20. Oktober 2021 | 05:45