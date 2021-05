Vom Beratungsgespräch oder einem Dach über dem Kopf, über Babykleidung und Hygieneartikel bis hin zur befristeten Anstellung oder Arbeitsmarkt-Integration: Frauen bekommen in der St. Elisabeth-Stiftung Hilfe, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Pünktlich zum Muttertag findet am Sonntag, 9. Mai, wieder die traditionelle Muttertagssammlung in den Pfarren statt. Die Spenden kommen den Beratungsstellen der St. Elisabeth-Stiftung zugute.

Durch die Corona-Krise und ihre Folgen verzeichneten die Stellen in den vergangenen Monaten eine steigende Nachfrage (plus 23 Prozent bei den Beratungsgesprächen). 2020 ging es vor allem um Existenzängste, Jobverlust, familiäre Konflikte und Betroffenheit von Gewalt.

„Ein Jahr Pandemie bedeutet nicht nur Krise, sondern auch die Chance, unsere Solidarität zu stärken und für die Ärmsten und Schwächeren in unserer Gesellschaft da zu sein“, betont Kardinal Schönborn in seinem Brief an die Pfarren.