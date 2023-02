Weltstars, Walzer und gute Laune am Opernball

Werbung

Glanz und Glamour, Gedränge und Proteste, Dreivierteltakt und gute Laune: So lang wie immer (nämlich exakt bis 5 Uhr morgens - denn "ab 5.01 wird zurückgebaut", wie Hausherr und Opern-Direktor Bogdan Roščić streng betonte) und so ausgelassen wie lange nicht wurde in Wiens Opernhaus am Ring gestern, Donnerstag, Nacht wieder Walzer getanzt - nach zwei Jahren Pause und zum mittlerweile 65. Mal. Und: mit jeder Menge glanzvollen Gästen.

Die kamen nicht nur aus der Politik, von Bundespräsident Alexander Van der Bellen über Bundeskanzler Karl Nehammer, Finanzminister Magnus Brunner und Kultur-Staatssekretärin Andrea Meyer bis zu Belgiens Premier Alexander De Croo und Deutschlands Finanzminister Christian Lindner. Die kamen auch aus Hollywood, wie Film-Star, Aerobic-Ikone und Klimaschutz-Aktivistin Jane Fonda, die auf Einladung von Society-Löwe Richard Lugner aus den USA eingeflogen war. Zwar keinen Walzer tanzen wollte, dafür aber begeistert aus der Loge winkte. Und, im cremeweißen Couture-Kleid, bekannte, dass sie eigentlich "in Hosen" kommen wollte.

Zwei andere Weltstars - mit (Zweit-)Wohnsitz in der Buckligen Welt - glänzten, in Sternenkleid, Österreich-Mascherl und Lackschuhen, schon am roten Teppich. Und strahlten zwischen Jungdamen- und Jungherren-Komitee, Martin Schläpfers Staatsballett und dem Kinderchor der Opernschule, auch kurz darauf am blank polierten Eröffnungsparkett: Star-Geigerin Lidia Baich und Helden-Tenor (und gebürtiger Rohrbacher) Andreas Schager. Sie spielte - und er sang - Lehárs "Freunde, das Leben ist lebenswert", bevor das Paar gemeinsam mit Star-Sopranistin Camilla Nylund Stolz' "Zwei Herzen im Dreivierteltakt" schlugen ließen.

Klatschten, tanzten und feierten mit über 5.000 anderen Gästen: Nobelpreisträger Anton Zeilinger, Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky (der seiner Tochter Anna beim Debütieren applaudierte), Burg-Star und Reichenau-Intendantin Maria Happel (die statt mit Gatte Dirk, den sie am Opernball kennen- und lieben gelernt hatte, diesmal mit Tochter und Schauspielerin Paula Nocker gekommen war), Zirkus-Star Lili Paul-Roncalli oder Star-Dirigent Franz Welser-Möst.