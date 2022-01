Hannes Sauer neuer NÖ Samariterbund-Präsident

Im Dezember wurde der bisherige Vizepräsident, Hannes Sauer, zum Präsidenten des Landesverbandes bestellt. Erster Vizepräsident bleibt weiterhin Franz Amler, zum zweiten Vizepräsidenten wurde Rivo Killer nominiert und in den Vorstand kooptiert.

Präsident Hannes Sauer gehört bereits seit 2018 dem Landesvorstand an. „Ich werde meine Aufgabe als neuer Präsident des Samariterbundes Niederösterreich ganz im Sinne meines Vorgängers weiterführen. Wie auch für Otto Pendl stehen für mich die Menschen, für die wir als Samariter tagtäglich im Einsatz stehen, an vorderster Stelle. Ganz nach unserem Motto: Wir übernehmen Verantwortung“, so Sauer in einer ersten Stellungnahme.