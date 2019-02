NÖN: Gerade ist Ihr erstes Buch erschienen, „Marillen & Sauerkraut“. Gibt’s da was zum Lesen? Gibt’s da was zum Lachen? Oder gibt’s da was zum Essen?

Harald Jöllinger: Zum Essen gibt’s nichts, obwohl viele glauben, es ist ein Kochbuch. Am Cover war zuerst auch noch ein Schnitzel d’rauf. ‚Marillen & Sauerkraut‘ war eine Geschichte, die eigentlich hätte drinnen sein sollen, dann aber gestrichen wurde. Der Titel ist geblieben.

Der Titel jedenfalls klingt nach Wirtshaus und Hausmannskost. Kulinarisch sind Ihre Geschichten trotzdem nicht. Süß auch nicht. Wie viel Saures verträgt denn ein Buch? Und wie viel Realität verträgt ein Text?

Jöllinger: Das muss man schon vertragen, wenn man das liest. Der Vergewaltiger zum Beispiel, der ist schon böse …

Ihre Geschichten spielen aber nicht nur im Wirtshaus. Sondern auch im Wartehaus, im Schlafzimmer, am (Park-)Bankerl, auf der Straße oder im Schnee. So richtig warm wird’s dort nicht. Und doch hat man das Gefühl, da war man überall schon. Nur bleiben wollte man dort nicht …

Jöllinger: Eigentlich mag ich die Orte. Und ich mag ein bissl auch die Leute. Die sind schon menschlich!

Darum hat man vielleicht auch bei Ihren Figuren das Gefühl, die kennt man alle – aber eher vom Wegschauen. Oder vom Zuhören, beim Bronner, beim Molden, beim Artmann. Was haben die? Und was brauchen die?

Jöllinger: Ich glaub’, denen kann man nimmer helfen. Die brauchen nichts, die muss man dort lassen, wo sie sind.

Schimpfen und raunzen tun die auch gern, Ihre Ich-Erzähler, selbst die Gelse und die „Puffn“. Und das so laut, dass man sich beim Lesen fast nach ihnen umdrehen will …

Jöllinger: Das liegt hauptsächlich an der Perspektive, an der Ich-Form, am Präsens. Ich schreib’ mich so am leichtesten. Und natürlich schreibt man immer ein bissl über sich. Diesen Grant, den hab’ ich schon!

Was kommt als Nächstes?

Jöllinger: Ein Drehbuch wird’s nicht! Was in der Schublade liegt, das ist ein Roman über eine Band, die „Der Schädel“ heißt und völlig erfolglos ist. Der kommt vielleicht nächstes Jahr …