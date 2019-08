Wie Nachhaltigkeit funktionieren kann, das zeigen viele Firmen, Organisationen, Schulen und Gemeinden auch in Niederösterreich.

„Auf lokaler Ebene arbeiten in Niederösterreich bereits sehr viele an den globalen Zielen mit. Von nachhaltiger Landwirtschaft über achtsamen Umgang mit Ressourcen bis hin zu innovativen Betrieben. Im Rahmen der Tour zeigen wir, dass jede und jeder seinen Beitrag leisten kann.“ Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf

Bei einem Wettbewerb wurden 17 (aus über 50 Einreichungen) ausgewählt. Sie sind die 17 Wegweiser, die im Rahmen der 1. SDG-Tour Österreichs besucht werden können.

SDG bedeutet Sustainable Development Goals. Diese 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung wurden 2015 von allen 193 Staaten der UNO beschlossen. Sie reichen von „keine Armut“, „kein Hunger“ über „hochwertige Bildung“, „Geschlechtergleichheit“ oder „sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“ bis hin zu „nachhaltiger Konsum“, „Maßnahmen zum Klimaschutz“ oder auch „Leben am Land“. Diese globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung in Niederösterreich bekannter zu machen und mit Leben zu erfüllen, ist das Ziel des Projektes „17 und wir“.

Feste, Radtouren, Betriebsführungen

Bei der SDG-Tour geht es von 19. bis 28. September quer durch Niederösterreich. Der Startschuss der Tour fällt in Langenlois mit der Privat-Volksschule Schiltern. Mit dabei ist unter anderem aber auch das Bioweingut Geyerhof in Oberfucha/Furth mit dem Naturschutzprojekt „wildwux“. Und: das von drei Mädels gegründete Modellabel Ecolodge in Frankenfels, wo nachhaltige Street- und Teamwear designet wird. Wie Nachhaltigkeit funktioniert, zeigt auch die Stadt Baden. Es warten Events, Radtouren, Stadtspaziergänge, Betriebsbesichtigungen usw. Das Abschlussevent geht in der ersten Fairtrade-Region in Niederösterreich, der Buckligen Welt – Wechselland, über die Bühne. Angelika Swoboda-Moser vom Klimabündnis NÖ: „Kommen Sie vorbei! Setzen wir gemeinsam ein Zeichen für Klimaschutz und unsere Naturräume sowie weltweite soziale Gerechtigkeit!“

„17 und wir“ ist ein Projekt des Landes Niederösterreich in Kooperation mit Klimabündnis Niederösterreich, Südwind NÖ und Fairtrade Österreich. Das Projekt wird gefördert durch die Austrian Development Agency (ADA) aus Mitteln der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit.

https://17undwir.at/nachhaltigkeitstour/