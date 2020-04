Osterei ist nicht gleich Osterei und es ist auch nicht einerlei, woher diese kommen. Gerade jetzt in Zeiten von Corona, sei es wichtig, Direktvermarkter und Kleinhändler zu unterstützen, sagt der Verein „Land schafft Leben“. Dabei lohnt sich laut dem Verein ein Griff zum Osterei aus Österreich. Denn hierzulande herrschen hohe Standards, was das Tierwohl von Legehennen betrifft. Eier aus Freilandhaltung und Bio-Eier würden außerdem meist mehr gesundes Omega-3 enthalten als Eier aus Bodenhaltung. Grund dafür sei, dass sich die Hennen im Auslauf selbst Futter wie Moose oder Flechten suchen würden. Die Haltungsform wird meistens auf der Verpackung angegeben. Bio-Hennen haben täglich und tagsüber Auslauf, Hennen aus Freilandhaltung haben dabei etwas weniger Platz. Hennen aus Bodenhaltung können ihr Bedürfnis nach Futtersuche nicht im Freien ausüben und haben weniger natürliches Licht.

Tipps für ein nachhaltiges Osterfest

In einem kürzlich von Greenpeace veröffentlichten Ratgeber finden sich außerdem hilfreiche Tipps um bei Einkauf und Ernährung die Umwelt zu schonen, darunter etwa Anleitungen, um Eier mit Gewürzen und Lebensmittelresten auf natürliche Weise bunt zu färben. Wer die fertigen Farben lieber im Supermarkt kauft, kann sich an einer von Greenpeace erstellten Liste mit gesundheitlich unbedenklichen Eierfarben orientieren. Fertige Oster-Eier mit unbedenklichen Farben in Bio-Qualität sind österreichweit in allen Supermärkten erhältlich. Für die Osterjause und die Osternester empfiehlt die Organisation, auf Produkte mit dem Bio-Siegel zurückzugreifen, da diese ohne gefährliche Spritzmittel auskommen und mehr Tierwohl bedeuten.

Der Ratgeber enthält auch Oster-Upcycling Tipps für alle, die sich zu Hause handwerklich beschäftigen möchten: Aus Klopapierrollen mit Ohren werden lustige Osterhasen. Aus Kresse wird frisches Ostergras. Und aus einem runden Gefäß, zum Beispiel einem Blumentopf, wird ein buntes Osternest. „Wer etwa mit Kindern das Warten auf den Osterhasen verkürzen will, kann aus alten Dingen im Haushalt Neue machen. So zeigen wir, dass wir nicht immer etwas Neues kaufen müssen, sondern Gegenstände wiederverwerten können”, so Lisa Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace Österreich.

Der Ratgeber “Nachhaltiges Ostern” ist unter https://bit.ly/2JtWwmz zu finden.