Petrus Hübner: Ein Pater der Menschlichkeit

„Pater Petrus hatte immer ein großes Anliegen: dass wirklich Christus in unserer Mitte ist. Es war ihm in allen Bemühungen um Organisation immer ein Herzensanliegen, dass die Spiritualität im Mittelpunkt steht“, betonte Kardinal Christoph Schönborn anlässlich des Todes von Pater Petrus Hübner. Der Bischofsvikar des Südvikariats ist am 28. Oktober im 75. Lebensjahr überraschend, aber gut vorbereitet an den Folgen einer Krebsoperation in Wiener Neustadt verstorben. In seiner Sterbestunde waren sein Abt, Maximilian Heim OCist, und sein Nachfolger im Neukloster, P. Michael Weiss OCist, im Krankenhaus Wiener Neustadt bei ihm.

Auch Weihbischof Stephan Turnovszky, Bischofsvikar des Vikariats Nord, reagierte betroffen auf den überraschenden Tod von P. Petrus: „Mit großer Betroffenheit habe ich heute vom Tod von P. Petrus erfahren. Vor seiner Operation hat er mir noch seine Zuversicht ausgedrückt, dass er in Jesu Händen ist. Dass er jetzt so weit in Jesu Händen ist, habe ich damals nicht geahnt. Ich bin P. Petrus für die brüderliche und freundschaftliche Zusammenarbeit unendlich dankbar.“

Requiem und Begräbnis am 11. November

Am Donnerstag, 10. November, wird der Leichnam des verstorbenen Bischofsvikars um acht Uhr in Heiligenkreuz bei der Klosterpforte empfangen und in der Totenkapelle des Kreuzgangs aufgebahrt – hier kann man den ganzen Tag über Abschied nehmen. Das Requiem und das Begräbnis werden am Freitag, 11. November, um 14 Uhr mit Kardinal Christoph Schönborn in der Stiftskirche Heiligenkreuz gefeiert.

P. Petrus, Mönch des Zisterzienserordens in Heiligenkreuz und viele Jahre Pfarrer und Dechant in NÖ, hatte 2016 das Amt des Bischofsvikars des Vikariats unter dem Wienerwald übernommen und es mit großer Gottes- und Menschenliebe ausgefüllt. Sein Lebensmotto: „Die Freude an Gott ist unsere Kraft!“ (Nehemia, Kapitel 8, Vers 10).