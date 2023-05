Trauer um Weihbischof Helmut Krätzl

„Wir werden ihn als mutigen, menschenzugewandten, kritischen und demütigen Christen und Bischof im Gedächtnis erhalten“, würdigt Kardinal Christoph Schönborn das „reiche Leben und Wirken“ von Weihbischof Helmut Krätzl. Dieser ist am 2. Mai im 92. Lebensjahr verstorben. Krätzl, einer der letzten lebenden Zeugen des Zweiten Vatikanischen Konzils, zählte zu den angesehensten Repräsentanten der katholischen Kirche in Österreich.

Helmut Krätzl war Seelsorger, einer der wichtigsten Mitarbeiter Kardinal Franz Königs und seit 46 Jahren Weihbischof der Erzdiözese Wien. Er setzte sich für die konsequente Umsetzung des Zweiten Vatikanischen Konzils, eine den Menschen nachgehende Seelsorge, ökumenische Verständigung, den Dienst der Kirche an der Gesellschaft von heute und eine an echten Werten orientierte Bildung und Erziehung stark ein.

Helmut Krätzl wird am 14. Mai von 15 bis 22 Uhr und am 15. Mai von 7 bis 15 Uhr in der Kreuzkapelle des Stephansdoms aufgebahrt. Hier gibt es die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung. Anschließend wird das Requiem mit Kardinal Schönborn um 17 Uhr gefeiert. Danach wird der verstorbene Weihbischof in der Domherrengruft des Stephansdoms beigesetzt.