31. Oktober: Ruhe statt Gruselaction auch in den NÖ Pfarren

Werbung

Am 31. Oktober, in der Nacht vor Allerheiligen, findet auch heuer wieder in den Diözesen St. Pölten und Wien die „Nacht der 1.000 Lichter“ statt. Verschiedenste Kirchenräume laden dabei zum Nachdenken, Meditieren und Beten ein.

Zu Allerheiligen wird so nicht nur der bekannten Heiligen, sondern auch der „Alltags-Heiligen“ gedacht. Genau an dieses „Heilige“ im persönlichen Leben, das nur darauf wartet entdeckt zu werden, soll das Lichter-Meer in dieser Nacht erinnern. In zahlreichen Pfarren wartet hierzu ein spannendes und besinnliches Programm.

Alle Informationen und teilnehmende Pfarren gibt es online unter www.nachtder1000lichter.at .