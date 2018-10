Die Katholische Jugend verwandelt mit Jugendlichen meist Pfarrkirchen oder Kapellen in der Nacht auf Allerheiligen mit unzähligen Kerzen zu Orten, die zum Staunen, ruhig werden, Besinnen, Beten und Einstimmen auf das Allerheiligen-Fest einladen.

Die Nacht der 1000 Lichter bezieht ihre Grundintention von der Lichtfeier in Taizé. Aufgrund des großen Erfolges beschlossen in den letzten Jahren immer mehr Pfarren mitzumachen. Heuer gibt es in der Diözese eine Rekordbeteiligung an Pfarren. Als geeigneter Termin wurde sehr schnell der 31. Oktober gefunden, weil die Nacht der 1000 Lichter sich in ihrer Dynamik ideal zur Einstimmung auf Allerheiligen eignet.

Das Heilige entdecken

Die Nacht der 1000 Lichter hat eine einfache Grundidee mit großer Wirkung. Zu Allerheiligen gedenken wir aller unbekannten "Heiligen", also aller Menschen, die zwar ein "heiliges" Leben führen, aber nicht heilig gesprochen wurden: "Alltags-Heilige", könnte man sagen, lassen etwas von der Gegenwart Gottes spüren. "Heilig", also "heil machend" können wir wohl all das nennen, das uns hilft, mehr zu uns selbst und zu Gott zu finden. So gibt es in jedem Menschen das Heilige, auch wenn es oft unerkannt oder unbeachtet bleibt.

Die unzähligen kleinen Lichter der "Nacht der 1000 Lichter" möchte darauf aufmerksam machen: Das Heilige gibt es überall zu finden und hat eine unglaubliche Strahlkraft. Die Lichter laden ein, ruhig zu werden und dem Heiligen in sich selbst nach zu spüren. Impulse, Texte, Musik, begehbare Labyrinthe, Lichterwege usw. können das Spiel mit Licht und Dunkelheit zusätzlich unterstützen.

Angemeldete Orte in der Diözese St. Pölten:

Pfarre Amstetten-Herz-Jesu

Filialkirche Sankt Agatha

19:00 - 22:00 Uhr

Pfarre Arbesbach

Pfarrkirche

18:00 - 22:00 Uhr

18:00 Lichterfeier

22:00 Liturgischer Abschluss

Pfarre Bad Traunstein

Pfarrkirche

18:00 - 22:00 Uhr

Pfarrkirche

3601 Dürnstein

18:00 - 21:00 Uhr

Pfarre Gmünd-Neustadt

Pfarrkirche Herz-Jesu

18:00 - 21:30 Uhr

17.00 Uhr Kinderlichterfeier

18.30 Vorabendmesse, danach Lichterweg

Pfarre Neulengbach

Pfarrkirche

19:00 - 22:00 Uhr

Pfarre Großreinprechts

Pfarrkirche

18:00 - 21:00 Uhr

Pfarrkirche

3812 Groß-Siegharts

19:00 - 21:00 Uhr

Pfarre Harmanschlag

Pfarrkirche

18:00 - 21:30 Uhr

Pfarre Hirschbach

18:00 - 21:00 Uhr

Pfarre Langenhart

Pfarrkirche

19:00 - 22:00 Uhr

Pfarre Langenlois

17.30 bis 22.00

Pfarre St. Koloman

Kirche Matzleinsdorf

19:00 - 22:00 Uhr

Pfarre Neustadtl an der Donau

Pfarrkirche

18:00 - 21:00 Uhr

Pfarre Ried am Riederberg

Pfarrkirche

18:00 - 22:00 Uhr

Pfarre Scheibbs

Pfarrkirche

19:00 - 22:00 Uhr

Pfarre Schrems

18:00 - 21:00 Uhr

Pfarrkirche Steinakirchen am Forst

18:00 - 21:00 Uhr

Dom St. Pölten

17:30- 22:00 Uhr

17:30-19:00 Besonders für Familien

19:00 -22:00 Uhr

Pfarre Texing

Pfarrkirche

20:00 - 21:15 Uhr

Pfarre Traismauer

Pfarrkirche

18:00 - 20:30 Uhr

Pfarrkirche Viehdorf

19:00 - 22:00 Uhr

Pfarre Vitis

18:00 - 22:00 Uhr

Chöre, 1000 Lichter, Andacht, Führung, uvm.

Pfarre Waidhofen an der Thaya

Pfarrkirche

19:15 - 20:30 Uhr

Pfarre Waldhausen

Pfarrkirche

18:00 - 20:00 Uhr

Pfarre Wieselburg

Pfarrkirche

18:00 - 21:00 Uhr

Pfarrkirche Zwettl

18:00 - 21:00 Uhr