Nach einem letzten Live-Konzert Mitte März bleiben die Türen des St. Pöltner Warehouse verschlossen. Der Club wurde wortwörtlich zum Warenhaus: Wo ansonsten Partywütige dicht aneinandergedrängt feiern, stehen heute Bierfässer, Flaschen und Gläser. Ein ähnliches Bild geben viele der 290 Nachtgastronomie-Betriebe in Niederösterreich ab. „Alle Lokale, in denen getanzt wird, haben zu“, sagt Kurt Reischer von der Wirtschaftskammer NÖ, der selbst in Gars am Kamp die „Whiskey-Mühle“ betreibt. Öffnen konnten bisher nur Bars, in denen auch untertags oder in den frühen Abendstunden Betrieb herrscht.

Wie lange die Clubs und Diskotheken des Landes noch leer bleiben, ist weiter unklar. Ein für die Vorwoche angekündigtes Lösungspaket für die Nachtgastronomie wurde verschoben. „Das wäre Öffnungsschritt Nummer elf gewesen, wir wollen aber noch etwas zuwarten“, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mit Verweis auf die wieder steigenden Corona-Zahlen.

Der Chef des Verbandes der österreichischen Nachtgastronomen, Stefan Ratzenberger, stellte dann jedoch gegenüber der APA in Aussicht, dass Nachtlokale ab 1. August wieder bis 4 Uhr Früh offen halten können. Diese Zusage habe man vom Gesundheits- und Tourismusministerium bekommen. Eingesetzt haben sich Nachtgastronomen dafür seit Wochen. Der Grund liegt für Reischer auf der Hand: Die für die Gastronomie geltende Sperrstunde von 1 Uhr sei für Club- und Disco-Betreiber unmöglich einzuhalten. Das Geschäft gehe hier erst gegen Mitternacht los.

Forderung nach Hilfspaket für Wirte

Der bereits monatelange Umsatz-Ausfall stellt viele Wirte vor Herausforderungen. Hilfsmaßnahmen bewirken wenig, meint Reischer. „Das sind Kredite. Die müssen irgendwann zurückgezahlt werden“, sagt er. Aus NÖ kommt daher die Forderung nach einem Hilfspaket, durch das der Umsatzverlust anhand der Bilanzen der vergangenen beiden Jahre ausgeglichen werden könne.

„Normal“ gefeiert werden kann jedoch selbst mit einer späteren Sperrstunde noch lange nicht. „Natürlich will niemand riskieren, dass es in seinem Lokal eine Corona-Infektion gibt“, sagt Reischer. Weitere Sicherheitsmaßnahmen werden notwendig sein. Reischer appelliert aber auch an die Eigenverantwortung der Gäste. Er empfiehlt etwa, dass alle, die in Zukunft einen Club besuchen, die Corona-APP installieren. Vorstellbar ist für ihn auch, dass die Daten der Besucher beim Eingang gesammelt werden. Entweder, indem sie ihre E-Mail-Adresse bekannt geben, oder der Ausweis abfotografiert werde.

Kreative Ideen, um durch Krise zu kommen

Während viele Wirte und Gäste hoffen, bald ein Stück Normalität zurückzubekommen, entwickelten einige Niederösterreicher kreative Ideen. Eine davon ist die Auto-Disco in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd). Am Parkplatz des „Ypsilon“ soll in Autos gefeiert werden. Die Musik wird von DJs vom Dach der Disco geliefert und übers Radio empfangen.