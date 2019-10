Sabrina Pöltl ist Wiener Neudorfs Gemeindeleiterin der "Wir Niederösterreicherinnen", Kommunalmanagerin, Sicherheitspartnerin - und ab 11. November Landesprinzessin. Als "Sabrina I. vom Hausratsmanagement" werden sie und ihr "Rupert I von der Malerburg" zum Landesprinzenpaar gekürt und erhalten im Rahmen der Ernennung von Wiener Neudorf zur Landesnarrenhauptstadt die Insignien aus den Händen der Vorgänger "Victoria I. vom Zahnschmerzende" und "Manuel I. von der helfenden Hand" aus Berndorf.

Alfred Kamleitner, seit 1991 Landespräsident des Bundes Österreichischer Faschingsgilden (BÖF) freut sich, "37 hervorragende Gilden in Niederösterreich zu haben", die sich noch dazu förmlich um die ehrenvolle "Landesaufgabe" reißen würden. "Erst vor wenigen Tagen haben wir schon die Gemeinde für 2028 gewinnen können: Traiskirchen." Die Wiener Neudorfer Gilde ist noch eine sehr junge (seit 2004) und kam bereits 2006 zu Landeshauptstadt-Ehren. Sabrina Pöltl ist seit Kurzem Präsidentin der örtlichen Faschingsgilde und "weiß, was uns erwartet. Wir werden bis zum Faschingsdienstag am 25. Februar sicher jedes Wochenende on tour sein". Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, verspricht, dass "wir uns der Ehre, Landesnarrenhauptstadt sein zu dürfen, würdig erweisen werden".

Das Landesnarrenwecken startet am 11. November um 9.45 Uhr mit dem Abmarsch der Gilden vom Parkplatz vor dem "Palmers-Haus". Der Festakt samt Krönung geht ab 11 Uhr im Franz Fürst-Freizeitzentrum über die Bühne. "Neudorf olè - Neudorf ok!"