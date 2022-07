Buch-Rezension: Werden wir unfrei?

Werbung

In modernen Gesellschaften sind wir dabei, mühsam erworbene Grundfreiheiten schrittweise zu verlieren. Und zwar nicht zufällig. Das ist die These, die die streitbare Journalistin und ehemalige NÖN-Herausgeberin Gudula Walterskirchen in ihrem im Seifert-Verlag erschienenen Buch „Wie wir unfrei werden. Der Weg zur totalitären Gesellschaft“ vertritt.

Auf 240 Seiten skizziert sie ausgehend von der Definition des Begriffes Totalitarismus die Erodierung der Freiheit in verschiedenen Gesellschaftsformen und Epochen. Sie taucht dabei nicht nur tief in die Geschichte ein, sondern auch in die Philosophie.

Walterskirchen spannt den Bogen von der Antike über die Monarchie und die Nazi-Zeit bis in die Gegenwart, in der „Political Correctness“ und „Cancel Culture“ die Meinungsfreiheit zunehmend einschränken würden.

Walterskirchen sieht eine neue Form des globalen Totalitarismus heraufziehen – eines Totalitarismus, der damit argumentiert, dass die Einschränkungen nur im Sinne der Gesellschaft seien. Und sie zeigt auf, dass der Grat zwischen legitimer und willkürlicher Einschränkung der Meinungsfreiheit schmal ist.

Zu kurz mag auf den 240 Seiten kommen, dass selbstverständlich auch die Meinungsfreiheit ihre Grenzen haben muss – dort, wo sie dazu führt, dass Menschen verletzt oder gefährdet werden. Als Impuls für eine Diskussion über unsere Werte taugt „Wie wir unfrei werden“ aber allemal.

-dl-