Von der „Prinzessin“ zur Bäuerin

Werbung

„Dass ich den Hof einmal übernehme, damit hat nicht annähernd jemand gerechnet. Ich war immer die Prinzessin“, erzählt Sabine Schmidt lachend. Sie führt mit ihren Eltern Andreas und Maria einen Biohof in Neudorf im Weinviertel. Sabine ist eines von fünf Kindern und war früher Flugbegleiterin. Seit fünf Jahren ist sie nun Bäuerin, „und ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Es funktioniert gut mit den ,Oldies’, ich kann auch eine Woche in den Urlaub fahren“, blickt sie lachend zu ihrem Vater.

Seit 1988 bewirtschaften die Schmidts ihren Hof nach Richtlinien des organisch-biologischen Landbaus. Weil es mitten im Ort zu eng geworden ist, hat die Familie 1997 einen Aussiedlerhof errichtet. „Die Vielfalt ist zu unserem Markenzeichen geworden“, berichtet die Jungbäuerin. Bis 2014 gab’s am Hof auch Tierhaltung, „aber das hat mich nicht so interessiert“, so Andreas Schmidt.

Am Biohof Schmidt wird Neues probiert

Er schloss sich einem Alternativprodukte-Verein an und war davon begeistert. Das Sortiment des Biohofs ist groß und reicht von verschiedenen Getreidesorten, Ölsaaten, Hülsenfrüchten bis zu Kräutern und Gemüse. „Dem Papa taugt es, immer etwas Neues auszuprobieren“, schildert Sabine. Das Exotischste, was auf den Feldern der Schmidts wachsen sollte? Quinoa und Sesam. Beide haben aber nicht funktioniert.

Ihre kleine Schafherde hat Sabine Schmidt als Rasenmäher angeschafft. Jetzt leben die Schafe im eingezäunten Bereich und freuen sich über Streicheleinheiten und Futter. Foto: Sandra Frank

Ihre Produkte verarbeiten die Schmidts am Hof selbst, die Direktvermarktung boomt derzeit. „Wir machen wirklich alles selbst. Vom Anbau bis zum Einsackeln“, fasst die Juniorchefin zusammen. Im Hofladen, der in Neudorf in Andreas Schmidts Elternhaus zu finden ist, sind nur Produkte zu finden, die vom Biohof kommen. Nudeln, Mehl, Flocken, Öle, aber auch Salate stehen in den Regalen. Sabines Lieblingsprodukt ist das Schwarz- kümmelöl. „Es ist sehr hochwertig und sehr gesund.“ Den Hofladen betreibt die Familie seit Anfang an, er ist stetig gewachsen und „gehört eigentlich schon wieder erweitert“, denkt Sabine Schmidt an ein Projekt für die nächsten Jahre. Neben dem eigenen Hofladen beliefern die Schmidts Bauernläden in Mistelbach, Laa und Kollnbrunn und einmal im Monat auch „FoodCoops“, eine Sammelstelle in Wien. „Unsere restlichen Produkte gehen an die Firma Pinczker Biogetreide, Sonnentor, Agrana oder auch an Kollegen“, erzählt Sabine Schmidt.

Was hilft Technik, wenn kein Regen kommt?

In den vergangenen Jahren hatte der Biohof sehr mit der Hitze und Trockenheit zu kämpfen. Die Ernte sei heuer durchschnittlich gewesen. „Ich wunder mich, was die Natur mit so wenig Regen noch hervorbringt“, sagt der Seniorchef. Er hat oft das Gefühl, dass „der Regen unsere Gegend einfach auslässt“. Das stellt die Vollerwerbsbauern vor Herausforderungen: Ohne Regen baut sich kein Humus auf den Feldern auf. „Wir sollen die Äcker besser an unsere Kinder weitergeben, als wir sie bekommen haben. Das ist unsere Philosophie“, sagt der Seniorchef und ergänzt: „Das Wissen und die Techniken sind da. Aber das hilft alles nichts, wenn kein Regen kommt. Das kannst du nicht beeinflussen.“

Foto: Sandra Frank

Sabine arbeitete sich langsam in den Bäuerinnenberuf ein, zunächst schrieb sie die Rechnungen, hat sich um das Ab-Hof-Geschäft gekümmert. Nach drei Monaten saß sie dann auf dem Traktor. „Und dann auf immer mehr Geräten. Seit drei Jahren muss ich auch dreschen“, lacht sie. Warum die Tochter mit dem Mähdrescher fahren muss, ist für den Vater einfach erklärt: „Wir haben zwei Drescher und ich kann nicht beide gleichzeitig bedienen“, schmunzelt er. Heute macht Sabine jede Arbeit am Biohof gern und liebt die Abwechslung. Ihr ganzer Stolz ist ihr eigener Traktor, den sie zum 30er geschenkt bekommen hat.

Nachhaltigkeit wird am Biohof gelebt

„Allergie darfst bei uns nicht haben“, scherzt der Seniorchef und meint damit die Arbeit auf den Feldern. Denn Unkraut gejätet und geharkt wird bei den Schmidts noch mit der Hand. Die ehemalige Flugbegleiterin ist nun Landwirtschaftliche Facharbeiterin und belegte zahlreiche Kurse, zum Beispiel zum Thema Bodenaufbau.

Nicht nur auf den Feldern ist alles bio, diese Philosophie der Nachhaltigkeit zeigt sich auch am Hof: „Er wurde so ökologisch gebaut, wie es möglich war“, schildert Sabine, dass auf Bauschaum und Styropor verzichtet wurde. Das Haus wurde in Holzriegelbauweise errichtet, mit Lehm verputzt. Alte Ziegel wurden wiederverwendet. „Es ist uns sehr wichtig, nachhaltig zu leben und in die Zukunft zu schauen.“ Darum hat ihr Vater 1996, als klar war, dass der Aussiedlerhof errichtet werden wird, sofort Bäume gesetzt. Das Regenwasser wird aufgefangen und etwa für WC-Spülung und fürs Wäschewaschen genutzt. Es gibt eine Zisterne und eine Photovoltaikanlage. „Wir sind fast autark und unabhängig“, sagt Andreas Schmidt mit Stolz. Das betrifft auch die Arbeitsgeräte: „Wir können alles selbst machen. Unsere Maschinen sind zwar alt und klein, aber dafür nachhaltig“, zeigt Sabine, dass es auch ohne moderne Technik funktioniert.

Das Bewusstsein, was in Lebensmitteln steckt, gibt die Familie auch weiter. Etwa bei der Schule am Bauernhof.

+43 699 17145267

bio.schmidt@aon.at

Mehr zu den Themen "Das beste vom Land" findet ihr im aktuellen Extra!