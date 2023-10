Neue NÖN-TV-Mediathek Die NÖN setzt ein starkes TV-Signal

Jeremy Plaidl, Ronja Schistek, Birgit Müller und Michael Ausserer. Foto: Franz Gleiß, Franz Gleiß

Z iemlich genau ein Jahr ist es her, dass die NÖN neben Zeitung-Machen und täglichem Online-Publizieren auch ins TV-Geschäft eingestiegen ist. In allen niederösterreichischen Kabelnetzen, online und auch am Satelliten ist der Sender NÖN-TV gratis empfangbar und seitdem sind sprichwörtlich „bewegte Zeiten“ angebrochen.