Ein Mund-Nasen-Schutz muss in geschlossenen Räumen und im Freien getragen werden.

Es muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, eingehalten werden. Dazu kann beispielsweise auch jede zweite Kirchenbank abgesperrt werden.

Kein Gemeinde- und Chorgesang. Erlaubt sind aber bis zu vier Solisten für unbedingt notwendige Gesänge.

Menschenansammlungen müssen vermieden werden.

Gottesdienste sollen in der gebotenen Kürze gefeiert werden.

Feiern, die nicht unbedingt notwendig sind (Trauung, Erstkommunion, Firmung), sollen aufgeschoben werden.

Wo es möglich ist, soll an Wochentagen der Gottesdienst in der großen Kirche statt in der Wochentagskapelle stattfinden.