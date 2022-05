Neuer Berufsschulen-Gewerkschaftsvertreter ist erstmals aus NÖ

Werbung

Mit 1. April wurde der Direktor der Landesberufsschule Mistelbach Franz Pleil zum Vorsitzenden der Bundesleitung der Gewerkschaft Berufsschule bestellt. Er folgt damit auf den Oberösterreicher Andreas Mascher. Mascher hat den Vorsitz aufgrund beruflicher Veränderung zurückgelegt. Pleil wird damit oberster Personalvertreter für 5.000 Berufsschullehrerinnen und –lehrer aus allen Sparten in ganz Österreich. Der 59-Jährige aus Hüttendorf im Bezirk Mistelbach ist der erste Niederösterreicher, der diese Funktion übernimmt.

Bereits seit 1984 ist Pleil als Berufsschullehrer für KFZ- und Landmaschinenmechaniker an der LBS Mistelbach tätig. Seit 2010 hat er die Funktion des Berufsschuldirektors über. Über den Vorsitz der Gewerkschaft Berufsschule NÖ in der GÖD führt in nun sein Weg in die Bundesleitung.

Gratulation kommt unter anderem von Landtagspräsident Karl Wilfinger. „Franz Pleil ist der 1. Niederösterreicher, der diese Funktion bekleidet. Ich wünsche ihm viel Erfolg und Kraft dafür, die für uns alle so wichtigen Handwerksberufe zu stärken und weithin noch attraktiver für Jugend und Arbeitgeber zu gestalten“, so Wilfinger.

Berufsschullehrende gesucht

Künftig warten viele Herausforderungen auf Pleil. Eine davon wird das Gewinnen von Profis aus der Wirtschaft für den Beruf der Berufsschullehrerin oder des Berufschullehrers sein. „Es ist für mich eine große Ehre dieses Amt ausführen zu dürfen. Die Umsetzung der Anträge vom Bundestag, sowie die Zufriedenheit und Gesundheit der Kolleg*innenschaft sind mir wichtig. Ich werde mich gemeinsam mit dem Team der Bundesleitung für die Anliegen der Berufsschullehrer*innen einsetzen“, so Pleil.