Neuer Besitzer für Schloss

„Nach unangenehmen Jahren der Ungewissheit liegt nun eine vielversprechende Lösung für die Zukunft des Schlosses Großrußbach vor“, meint Bischofsvikar Stephan Turnovszky.

Bis 2021 Standort des Bildungshauses der Erzdiözese Wien im Weinviertel, wurde Schloss Großrußbach nun an den Unternehmer Dieter Gruschina verkauft. Das Schloss wird teilweise für die Unternehmensleitung und teilweise als Unterkunft für qualifizierte Mitarbeiter genutzt werden.

Großrußbach Schloss wechselt Eigentümer

Die Veranstaltungsräume samt Übernachtungsmöglichkeiten und Gastronomie, die Bücherei mit Bücherbus, das Vikariatsbüro und die Kapelle sowie der öffentliche Zugang zum Schlosspark bleiben aber weiterhin benutzbar. Auch die ansässigen Vereine behalten ihren Sitz im Schloss.

Turnovszky erhofft sich für die Region Arbeitsplätze und Impulse, nicht zuletzt durch die bevorstehenden Investitionen in die Bausubstanz. „Unser Konzept ist auf eine nachhaltige Entwicklung der Region ausgerichtet – wobei bestehende Werte und Errungenschaften erhalten bleiben sollen“, betont auch der neue Eigentümer Dieter Gruschina.

Und: „Es war uns während des ganzen Prozesses ein großes Anliegen, dass alle Stakeholder mit der Lösung zufrieden sind und das Schloss auch in Zukunft für Pilger, Gäste, Vereine und Seminarteilnehmer ein Fixpunkt in der Region bleiben kann.“ So ist im erneuerten Gästetrakt auch ein Gastronomiebetrieb geplant.

Auch mit der Bildungsakademie soll es weiterhin Kooperationen geben. „Wir planen am Standort Großrußbach vorrangig mehrtägige Kurse mit Übernachtungsmöglichkeit anzubieten. Auch unsere Pilger werden versorgt sein, weil der Verein Jakobsweg Weinviertel seinen Sitz im Schloss behält“, erklärt Franz Knittelfelder, Direktor der Bildungsakademie Weinviertel.

Die Erzdiözese Wien hatte sich zum Verkauf entschlossen, da die Erhaltungskosten immer mehr angestiegen und Renovierungen in zweistelliger Millionenhöhe in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude angestanden waren.