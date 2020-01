Um alle Pensionisten und Versicherten in der Nähe ihres Wohnortes zu betreuen, hat die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) in allen Bundesländern Landesstellen. Die Landesstellen sind Anlaufstellen für Fragen rund um die Pension für Arbeiter und Angestellte und auch zuständig für das Pflegegeld. In Niederösterreich betreut sie mehr als 500.000 Versicherte und bezahlt monatlich mehr als 340.000 Pensionen aus.

Nun wurde der Landesstellenausschuss neu gewählt. Das Gremium setzt sich zur Hälfte aus Dienstnehmern und aus Dienstgebern zusammen. Zu den Vorsitzenden wurden Gerhard Steinkellner und Josef Breiter gewählt. Der Vorsitz wechselt alle sechs Monate. Mit dabei sind zudem Harald Sterle, Elisabeth Schubert, Katharina Strack-Dewanger und Oskar Kammerzelt. Die Konstituierung des Landesstellenausschusses erfolgte übrigens zum ersten Mal nicht zentral in Wien für alle Landesstellen, sondern in den Bundesländern durch die Obmänner.

"Die PVA ist eine der wichtigsten Säulen für die soziale Sicherheit"

Vorsitzender Gerhard Steinkellner: „Die PVA ist eine der wichtigsten Säulen für die soziale Sicherheit in Österreich. Wir werden dafür sorgen, dass das auch in Zukunft so bleibt.“

Zu den Aufgaben des Ausschusses zählt die Gewährung von Leistungen aus dem Unterstützungsfonds. Dabei handelt es sich um die finanzielle Zuwendung für Pensionistinnen und Pensionisten, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind.

Wichtig ist den Vorsitzenden der Kontakt zu den Pensionisten und Versicherten. In der Landesstelle St. Pölten gibt es ein Informationscenter und in 22 verschiedenen Orten Niederösterreichs mehr als 500 Sprechtage pro Jahr. Dadurch sei eine wohnortnahe Betreuung gegeben, meint der stellvertretende Vorsitzende, Josef Breiter. "So können Anliegen rasch und unbürokratisch gelöst werden.“

www.pensionsversicherung.at