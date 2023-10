Kati Bellowitsch will wissen, wie man „gesund & glücklich“ lebt

In einer Zeit, in der Worte wie „Work-Life-Balance“, „Fitness“ oder „Mental health“ in aller Munde sind, geht auch Kati Bellowitsch der Frage auf den Grund, was genau einen gesunden Lebensstil schlussendlich ausmacht. Im Rahmen ihres neuen Podcasts „gesund & glücklich“ beschäftigt sich die bekannte Radio- und TV-Moderatorin unter anderem mit den Themen Ernährung, Sport und mentaler Gesundheit.

„Dabei bin ich jeweils mit einer Ärztin beziehungsweise einem Arzt oder einer Expertin beziehungsweise einem Experten zu einem spannenden Gesundheitsthema im Gespräch“, erklärt die 49-Jährige. In der ersten bereits veröffentlichten Folge unterhält sich Bellowitsch mit dem Universitätsprofessor und Internisten Siegfried Meryn über aktuelle Erkenntnisse zum Thema Gewichtsabnahme.

Mit ihren Inhalten verfolgt die Content Creatorin gleich mehrere Ziele. Unter anderem möchte sie mit ihrer Aufklärungsarbeit dabei helfen, das Risiko von Erkrankungen zu reduzieren, das Wohlbefinden sowie die Lebensqualität ihrer Hörerinnen und Hörer zu steigen und auf diesem Weg ihren Teil zu einer gesünderen Bevölkerung beitragen. Neue Folgen ihres Lifestylepodcasts erscheinen ab 10. Oktober 2023 immer dienstags auf allen bekannten Streaminganbietern.