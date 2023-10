Landesfeuerwehrkurat Holpfer veröffentlicht Predigten in Buchform

Der heute 62-jährige Stephan Holpfer ist seit mehr als 50 Jahren FF-Mitglied, er trat bereits 1973 der Feuerwehrjugend in Traiskirchen bei. Und so hat ihn das Thema Feuerwehr in seinem Leben nicht mehr losgelassen. Seit 40 Jahren gehört er dem Konvent des Stiftes Melk an und seit 20 Jahren ist der Benediktiner auch Landesfeuerwehrkurat in NÖ. Ganz besonders schätzt er die Kameradschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Pater Stephan ist Seelsorger in Bad Vöslau, Gainfarn und Großau.

Texte und Predigten aus zwei Jahrzehnten

Einmal im Jahr findet traditionsgemäß die Blaulichtwallfahrt statt, an der neben dem Landesfeuerwehrkommando auch viele Ehrengäste teilnehmen. Pater Stephan zelebriert diese Feldmessen seit Jahren in voller Leidenschaft für über 500 Florianis. Die diesjährige 20. Blaulichtwallfahrt nahm Pater Stephan zum Anlass, um seine Texte und Predigten aus diesen zwei Jahrzehnten zu Papier zu bringen.

Das Buch ist im Handel und direkt beim Kral-Verlag erhältlich. Foto: Kral-Verlag

Enge Freundschaft zwischen Holpfer und Wilfing

In seinen vielen Jahren des Wirkens ist eine enge Freundschaft mit Landtagspräsident Karl Wilfing entstanden. Wilfing: „In ganz Niederösterreich haben wir uns bereits immer wieder getroffen, schöne Gottesdienste gefeiert und uns über ‚Gott und die Welt‘ unterhalten. Ich gratuliere zu diesem Werk, in dem uns Pater Stephan Holpfer seine immer vortrefflich gewählten Worte zum Sonntag zum Nachschlagen überlässt.“ Auf 176 Seiten ist die tiefe Leidenschaft, die Holpfer für seinen Beruf und seine Berufung empfindet, festgehalten. „Die in der Lektüre niedergeschriebenen Gedankensplitter mögen mit spannenden, interessanten Geschichten zur Anregung und zum Weiterdenken inspirieren. Die Kirche, unserer Glaubensgemeinschaft und die Einsatzkräfte sind durch ein starkes Band verbunden. Und nur wer auch mit sich selbst im Einklang ist, kann dort wirken und bewirken“, so Holpfer. Das Erstlingswerk von Pater Stephan ist im Kral-Verlag erschienen und um 24,90 Euro im Handel sowie auch beim Verlag erhältlich.