Ausblick für Niederösterreich: Das bringt das Jahr 2023

Auch im neuen Jahr werden die Energiekrise und Teuerung viele Lebensbereiche fest im Griff haben – so viel ist fix. Welche Neuerungen und Ereignisse die Landsleute sonst noch erwarten, zeigt dieser Überblick:

NÖ-Landtagswahl

Wie es in den nächsten fünf Jahren politisch in NÖ weitergeht, wird am 29. Jänner entschieden. Rund 1,3 Millionen NÖ-Hauptwohnsitzer ab 16 Jahren wählen dann einen neuen Landtag. Wahlkarten können bis spätestens 27. Jänner in den Gemeinden beantragt werden.

Gelbe Tonne

Statt bisher fünf verschiedene Trennsysteme gibt es bald im ganzen Land ein einheitliches: Plastikflaschen, -verpackungen und Metalldosen kommen gemeinsam in den Gelben Sack, Wertstofftonne oder Gelbe Tonne.

Hundehaltegesetz

Ab Juni müssen alle Hundehalter verpflichtende Theorie-Stunden über Hunde-Sachkunde absolvieren. Dann tritt das neue Hundehaltegesetz in Kraft. Damit soll auch eine Versicherung für die Vierbeiner Pflicht werden. Außerdem dürfen nur noch maximal fünf Hunde in einem Haushalt gehalten werden.

Kostenlose Kinderbetreuung

Für 0- bis 6-Jährige wird die Kinderbetreuung am Vormittag ab September kostenlos. Geplant ist zudem ein flächendeckendes Betreuungsangebot am Nachmittag mit maximal 180 Euro pro Kind/Monat. Auf die Senkung des Kindergarten-Alters von 2,5 auf 2 Jahre müssen Eltern noch bis 2024 warten.

Steuerentlastungen

Als Teil der Ökosozialen Steuerreform 2021 wird die Lohn- bzw. Einkommenssteuer der dritten Tarifstufe auf 41 Prozent gesenkt. Außerdem wird die Lohnsteuertabelle an die Inflationshöhe angepasst und damit die kalte Progression per 1. Jänner abgeschafft. Das heißt, Erwerbstätigen bleibt mehr Netto vom Bruttogehalt über.

Inflationsangepasste Sozialleistungen

Familienbeihilfe, Pflegegeld, Studienbeihilfe, Schulstartgeld, Umschulungsgeld und weitere Sozialleistungen werden künftig jährlich an die Inflationsrate angepasst. Die Erhöhung beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 5,8 Prozent.

Corona

Neben Corona-Impfung und -Medikamenten soll auch das Testsystem bis Mitte 2023 weiterhin kostenlos angeboten werden. Pro Monat können fünf PCR- und Antigen-Schnelltests umsonst durchgeführt werden.

Pensionserhöhung

Um bis zu 10,2 Prozent für Ausgleichszulagenbezieher steigen die Pensionen. Rund die Hälfte der Pensionisten bekommt laut Sozialministerium um 8,2 Prozent mehr. Die Auszahlung der Einmalzahlungen wird im März 2023 erfolgen. Die Mindestpension beträgt 1.110 Euro im Monat.

Klimabonus und CO2-Bepreisung

Statt bisher 30 wird eine Tonne CO₂ mit 32,5 Euro besteuert. Damit steigen die Preise für Diesel um 0,75 Cent/Liter und für Super um 0,68 Cent/Liter an den Zapfsäulen. Aller Voraussicht nach wird die Höhe des Klimabonus, der die jährliche CO 2 -Bepreisung abfedern soll, vom Wohnort abhängen.

Pendlerpauschale

Die aufgrund der hohen Spritpreise temporär erhöhten Beträge von Pendlerpauschale und Pendlereuro sollen nur noch bis inklusive Juni 2023 gültig sein.

Mehr Tierwohl

In der Schweinehaltung sind Vollspaltenböden ab 2023 bei Neu- und Umbauten verboten. Um Missstände in der Haltung schneller aufzudecken, werden in NÖ künftig Tier-Datenbanken abgeglichen.

Jubiläen und Einstände

In der Kultur wird 2023 (auch) gefeiert. NÖ ältestes Kammermusikfestival Allegro Vivo wird 45. Und feiert ab 4. August im Waldviertel. NÖs grenzüberschreitendstes Festival, das Donaufestival, wird 35. Und feiert ab 28. April in Krems. Und in St. Pöltens Bühne im Hof feiert Alexander Hauer im September seinen Einstand als neuer künstlerischer Leiter.

Raserei – Fahrzeug weg?

2023 könnten mit der 34. StVO-Novelle die Fahrzeugbeschlagnahme und die Versteigerung bei extremer Raserei kommen.

