Niederösterreich hat zweithöchste Single-Rate

29 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind alleinstehend. Das geht aus dem Single-Atlas der österreichischen Partneragentur Parship hervor. Niederösterreich hat nach Wien mit 33 Prozent die zweithöchste Alleinstehenden-Quote. Fast die Hälfte davon ist bereits länger als drei Jahre single – Frauen häufiger als Männer.

18 Prozent waren noch nie in einer Beziehung. Dieser Wert ist insbesondere bei jungen Menschen sehr hoch. Österreichweit sagen 40 Prozent der befragten unter 30-Jährigen noch nie in einer Partnerschaft gewesen zu sein. Es scheine, dass Junge sich Zeit lassen und erst später binden wollen. Ab 30 wende sich dann das Blatt, meint die Psychologin Caroline Herb in einer Aussendung.

Viele zufriedene Singles in Niederösterreich

Drei Viertel der Singles in Niederösterreich wünschen sich eine Beziehung. Knapp die Hälfte betont jedoch, auch alleine gut zurechtzukommen. In Niederösterreich leben nach Tirol (78 Prozent) die zweitmeisten (77 Prozent) zufriedenen Singles. Am wichtigsten bei der Partnerwahl sind den Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher das Alter, der Beziehungsstatus und die Rauchgewohnheiten.

Überdurchschnittlich wichtig ist ihnen dabei auch die politische Einstellung. Der Alkoholkonsum ist hierbei nicht von so großer Bedeutung wie im österreichischen Schnitt. Ein Detail am Rande: In der Steiermark legen bei der Partnerwahl überdurchschnittlich viele Wert auf den Musikgeschmack.

Für die Studie wurden von 23. November bis 2. Dezember 2021 1.500 Personen zwischen 18 und 69 Jahren online befragt. Darunter befanden sich 436 alleinstehende Menschen. Durchgeführt wurde sie von Marketagent.com im Auftrag der Online-Partneragentur Parship.