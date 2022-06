Niederösterreich und Frieden: Die besten Aufsätze werden gesucht

Werbung

Menschen unter 19 Jahren sind ab sofort dazu aufgerufen, sich mit den Themen Niederösterreich und Frieden in einem Aufsatz auseinander zu setzen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, auch über die Aufsatzlänge dürfen die Jugendlichen selbst entscheiden. Veranstaltet wird der Wettbewerb vom niederösterreichischen EU-Abgeordneten Lukas Mandl.

„Niederösterreich hat sich in Frieden und Freiheit prächtig entwickelt. Wie kam es dazu? Wie entwickeln wir uns weiter? Und: Wie hat die EU den Friedensnobelpreis verdient? Was müssen wir tun, um auch in Zukunft Friedensnobelpreis-fit zu sein? Ich bin gespannt auf die Gedanken der jungen Menschen zu diesen Fragen“, so Mandl.

Reise nach Brüssel zu gewinnen

Noch bis Ende Juli können junge Menschen an dem Aufsatz-Wettbewerb teilnehmen. Die Gewinnerin oder der Gewinner darf sich über eine Reise nach Brüssel samt Begleitung freuen. Dort steht dann unter anderem ein Besuch im Europäischen Parlament an. Um am Wettbewerb teilzunehmen, muss der Aufsatz samt Kontaktdaten, unter denen man über einen möglichen Gewinn informiert werden kann, an info@lukasmandl.eu gesendet werden.

Im September erfolgt die Juryentscheidung. Die Jury besteht aus Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Nationalratsabgeordneter Carmen Jeitler-Cincelli, Lehrervertreterin Belinda Kalab, Lehrervertreter Eckehard Quin, den Vertreterinnen und Vertretern von Schüler- und Elternseite Viktoria Polsterer und Michael Stadlmann, Irene Bamberger (NÖ Familienbund) und Alfred Trendl (kath. Familienverband) sowie Brigitte Ribisch und Stefan Seif (NÖ Gemeindebund Vizepräsidentin bzw. Vizepräsident). Nach der Jurysitzung werden die Gewinner informiert.