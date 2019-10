Frauen legen großen Wert auf ein unabhängiges Eigenleben außerhalb der Partnerschaft. Im Bundesländervergleich unternehmen die Tiroler am häufigsten etwas ohne die bessere Hälfte und die Niederösterreicher stimmen sich am meisten ab. Die Steirer verspüren am stärksten das Bedürfnis, alles zusammen mit dem Partner zu unternehmen.

Parship.at Caroline Erb, Psychologin bei Parship.at: "Das Wechselspiel von Nähe und Autonomie begünstigt die allgemeine Zufriedenheit."

Sind Freizeitaktivitäten ohne Partner ein No-Go? Nicht in Österreich: Fast acht von zehn in Partnerschaft lebenden Österreichern ist es wichtig, ab und an auch mal etwas alleine zu unternehmen. Rund die Hälfte der Befragten stimmt sich dabei mit dem Partner ab, oft lange im Vorhinein. Der Geschlechtervergleich zeigt, dass es besonders Frauen (32 Prozent) ein Anliegen ist, ein unabhängiges Eigenleben außerhalb der Partnerschaft aufrechtzuerhalten, während nur 25 Prozent der Männer dieses Bedürfnis haben. Generell gilt: Je jünger ein Paar, desto stärker der Wunsch, auch mal getrennte Wege in der Freizeit zu gehen. Jeder Fünfte verbringt am liebsten seine gesamte Freizeit mit dem Partner, besonders die Steirer (26 Prozent), am seltensten die Tiroler und Vorarlberger (14 Prozent).

Und was machen Herr und Frau Österreicher am häufigsten getrennt? Während Männer vorrangig auf sportliche Aktivitäten und die Ausübung ihrer Hobbys setzen, nützen Frauen die Freizeit ohne Partner für das Pflegen von sozialen Kontakten. Das ist das Ergebnis einer österreichweiten Studie, bei der 1.005

Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 18-69 Jahren befragt wurden.

"Aktivitäten ohne Partner bringen Schwung in eine Beziehung"

Caroline Erb, Psychologin bei Parship.at fasst zusammen: „Aktivitäten ohne Partner bringen durchaus Schwung in eine Beziehung und fördern das Pflegen von sozialen Kontakten, Interessen und Hobbys! Das Wechselspiel von Nähe und Autonomie begünstigt die allgemeine Zufriedenheit.“

Männer betreiben Sport – Frauen setzen auf Socializing

Männer gestalten ihre Zeit abseits von trauter Zweisamkeit vor allem mit Hobbys (29 Prozent) und sportlichen Aktivitäten (28 Prozent). Ist der Liebste aus dem Haus, verbringen 37 Prozent der Frauen ihre Freizeit gerne vor dem Fernseher bzw. nutzen Streamingdienste. Oder sie sind in den sozialen Netzwerken aktiv, verbringen Zeit mit ihrer Familie (25 Prozent) und treffen ihre Freunde (23 Prozent).

Absprache mit Partner für Niederösterreicher am wichtigsten

Geht es darum, den Partner frühzeitig über alleine geplante Aktivitäten zu informieren, haben Männer ein stärkeres Koordinationsbedürfnis (51 Prozent) als Frauen (45 Prozent). Besonders den Niederösterreichern (56 Prozent) ist es ein Anliegen, den Partner über Aktivitäten, die im Alleingang gemacht werden, auf dem Laufenden zu halten. Steirerinnen und Steirer (26 Prozent) machen am liebsten alles gemeinsam mit den Partnern. Österreichweit gesehen machen zwei von zehn Paaren alle Freizeitaktivitäten im Doppelpack. Außer in Tirol, dort unternehmen 84 Prozent der Paare regelmäßig auch etwas ohne den Partner.