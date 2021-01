Wahrgemacht haben die Organisatoren ihre starke Ansage, dass der 78. NÖ Bauernbundball am 9. Jänner 2021 nicht abgesagt, sondern stattfinden wird: Getanzt wird diesmal pandemiebedingt allerdings nicht im Austria Center Vienna, sondern im eigenen Wohnzimmer. Dafür hat die Akademikergruppe, als Veranstalter des Ballevents, ein eigenes „Alles-Walzer-Set“ aufgelegt.

„Der Niederösterreichische Bauernbundball hält trotz Corona an langen Traditionen fest, für einzigartige Ballstimmung ist gesorgt. Unser ‚Alles Walzer’-Set bietet exklusiven Filmgenuss und lädt bei einem Glaserl Bauernbundball-Wein 2021 zum Mittanzen ein. Wir haben das Set nach wenigen Tagen nachproduzieren lassen, doch nun ist auch die zweite Auflage schon wieder ausverkauft“, zieht Ballobmann Stefan Jauk eine erste überaus erfolgreiche Bilanz zur unkonventionellen „Ball für Daheim“-Idee, die sich bis zum „Ballabend“ am 9. Jänner zum sensationellen Publikumserfolg entwickeln dürfte.

Größter Ball des Jahres 2021: Das „Alles Walzer“-Set macht es möglich

Das Ballset enthält: den offiziellen Bauernbundballfilm „Ein Walzer im 4 Viertel-Takt“, eine Flasche des Ballweines, zwei dazu passende Weingläser mit Untersetzer und ein Menübuch für den kulinarischen Genuss beim „Ball für Daheim“.

Ballobmann Stefan Jauk (links) und NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek freuen sich über den großen Erfolg des Ballsets. NÖ Bauernbund

„Wir waren vom starken Zulauf überwältigt. Da wir nun endgültig sind, haben wir uns für alle Ballbegeisterten etwas einfallen lassen. Auf www.akademikergruppe.at können all jene, die kein Ballset ergattern konnten am Balltag selbst, nämlich dem 9. Jänner, beim Film zum Traditionsball mitfeiern“, freuen sich Jauk und NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek. Die Organisatoren rechnen allein schon aufgrund der verkauften Ballsets mit mehr als 4.000 Ballbegeisterten, die den „78. NÖ Bauernbundball für Zuhause“ zum größten Ball-Event in der Corona-Zeit machen werden.

Die Geschehnisse aus bislang 77 Bällen werden in der 33-minütigen Produktion des Regionalsenders P3TV zu einem einfühlsamen Porträt der Traditionsveranstaltung zusammengefasst. Immerhin fand der erste Bauernbundball, organisiert durch den damaligen Bauernbunddirektor Leopold Figl, bereits im Jänner 1934 in den Wiener Sophiensäle statt. Die Eintrittskarte kostete übrigens 4 Schilling.

Traditions-Ball: Strahlkraft durch viele Mitwirkende und Helfer

Damals wie heute hat der NÖ Bauernbundball als Treffpunkt von Politik und Wirtschaft eine hohe gesellschaftliche Strahlkraft, weit über die Bundesgrenzen hinaus. Seine Begeisterung über den beliebten Ball bringt auf der DVD auch Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Ausdruck. „Der Film bringt vor allem die vielen Partner und Mitwirkenden, die oftmals den Großteil ihrer Arbeit im Verborgenen leisten, vor den Vorhang“, ergänzt Nemecek. So wissen nur die wenigsten, dass etwa die Niederösterreichischen Gärtner schon ein halbes Jahr vor dem sonst üblichen Ballereignis mit der Planung des Blumenschmucks beginnen - um dann das Austria Center Vienna wenige Stunden vor Ballbeginn mit mehr als 10.000 Blumen in eine einzigartige Fest-Location verzaubern zu können.

Der Reinerlös kommt wie immer Schülern und Studierenden aus der Landwirtschaft zugute. Ein Grund mehr für Spätentschlossene sich den „Alles Walzer“-Film anzusehen, der ab Samstag, 9. Jänner 2021, auf www.akademikergruppe.at zu sehen ist.