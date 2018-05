Es ist der Abend vor ihrer schriftlichen Deutschmatura. Catherine Kindl sitzt bei der Verleihung der „Merkur Awards“ der Vienna Business School. Dort werden herausragende Leistungen in den Handelsakademien und Handelsschulen der Wiener Kaufmannschaft prämiert.

Kindl ist nervös. Einerseits wegen ihrer Nominierung, andererseits, weil sie am Tag darauf ihre erste Matura schreibt. „Ich bin mit einer Grundnervosität hingegangen. Vielleicht war das gut und es hat mich abgelenkt“, sagt die 18-Jährige und lacht.

Tatsächlich hat sich Kindls Fleiß ausgezahlt: Die herausragende Schülerin, die seit der ersten Klasse immer einen Notendurchschnitt von 1,0 hatte, wurde in der Kategorie „Student of the year“ ausgezeichnet. Die Schülerin hat bereits an der International Physics Masterclass teilgenommen und die internationale Physik-Prüfung Cambridge A Level abgelegt.

„Wenn man das Grundprinzip verstanden hat, hat man so viele Anwendungsmöglichkeiten.“

In Wien geboren, lebte Kindl mehrere Jahre in Genf, weil ihr Vater dort arbeitete. Nach dem Gymnasium maturiert die 18-Jährige nun an der Vienna Business School Mödling (5. Klasse HAK). 2016 verbrachte Kindl ein Auslandssemester in Vermont, Amerika: „Das war so cool! Dort konnte ich mir meine Fächer aussuchen!“ Die Naturwissenschaft liegt ihr besonders: „Wenn man das Grundprinzip verstanden hat, hat man so viele Anwendungsmöglichkeiten.“

Kindl verbringt ihre Freizeit mit Freunden, geht mit ihrer Mutter klettern und treibt auch sonst gerne Sport. Zusätzlich gibt sie auch sehr viel Nachhilfe.

Kommenden Herbst wird Kindl ein naturwissenschaftliches Studium beginnen. Sie hat sich an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich beworben, wo sie Physik und Chemie in Kombination studieren könne. Wird sie dort nicht genommen, beginnt sie ein Physikstudium in Wien. Doch das sind nicht die einzigen Pläne: „Ich war schon im CERN (Anm.: Europäische Organisation für Kernforschung) in Genf, wo der größte Teilchenbeschleuniger steht. Die haben dort ein Sommerprogramm, wo Studenten arbeiten können. So was möchte ich auf jeden Fall machen ... mit Menschen aus aller Welt zusammen arbeiten und forschen!“

