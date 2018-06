Weinbau, Önologie, Weindegustation, Team-Parcours und Special Award. In diesen fünf Bewerben muss man bei der Europameisterschaft der Jungwinzer glänzen. Einer tat das besonders: der 18-jährige Weinbauschüler aus Gneixendorf, Krems, Fabian Korb. Er holte sich in Slowenien den Europameistertitel, und zwar mit deutlichem Vorsprung.

Zur schulinternen Qualifikation wurde er von seinem Klassenvorstand ausgewählt. Die zwei Besten der Schule durften zur Europameisterschaft mitfahren. „Ich bin anfänglich nur Dritter geworden, aber einer wollte nicht mitfahren und ich bin nachgerückt“, erzählte Korb von seinem Glück. In Novo Mesto, Slowenien, setzte er sich unter 60 Bewerbern aus zwölf Nationen durch. Dort überzeugte er dann mit Theoriewissen, aber auch mit der richtigen Praxis.

"Das ist für mich die perfekte Kombination"

Korb ist in Krems geboren. Nach der Volksschule besuchte er die Unterstufe des Piaristen Gymnasiums. Anschließend wechselte der Schüler in die fünfjährige VinoHAK. Korb hat überlegt, „nur“ die Weinbauschule zu besuchen, aber so kann er nächstes Jahr auch die Matura in der fünfjährigen Schule ablegen. „Das ist für mich die perfekte Kombination“, so Korb.

Die besten Voraussetzungen hatte der Waldviertler nicht, um Winzer zu werden. Im Gegensatz zu einigen Mitschülern besitzen seine Eltern nämlich kein Weingut. Sein Stiefopa aber besitzt eines in Hollenburg. Von ihm hat Korb auch die Faszination für die Trauben.

Von der Vielfältigkeit des Weins an sich ist Korb besonders begeistert. „Es ist ein Produkt von einer Pflanze, das so unterschiedlich sein kann. Da spielt alles rein, das Wetter in dem Jahr, der Boden ... das ist unglaublich, wie der Wein jedes Jahr anders ist.“

Ab nächstem Jahr kann Korb sich dann tatsächlich als Winzer probieren. Seine Eltern pachten einen kleinen Weingarten, damit Korb sieht, ob er das wirklich machen will. Unterstützung erhält er auch von seiner Schule. Für Lagerung seines Weines darf er nämlich den schuleigenen Keller benutzen. „Ich bin nicht traurig, wenn ich kein Winzer werde, weil mich interessieren viele andere Sachen auch, aber es wäre trotzdem mein Wunschberuf!“

Welcher Niederösterreicher der Woche hat Sie besonders beeindruckt?