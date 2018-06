„Bitte schreiben Sie keine Lobeshymne über mich, ich habe nichts Außergewöhnliches gemacht. Ich bekam zumindest eine Ahnung von Nächstenliebe“, schließt der Obmann des Vereins Leprahilfe Senegal das Interview mit der NÖN. So ein Mensch ist Günter Hainzl.

Seit Ende der 90er-Jahre leitet der Traisner den Verein Leprahilfe Senegal. Nun zieht sich der 72-Jährige zurück. „Meine Nerven sind den ständig wachsenden Anforderungen nicht mehr gewachsen“, erklärt Hainzl schweren Herzens.

Die Hilfsorganisation Leprahilfe Senegal betreut seit mehr als 30 Jahren 950 Leprakranke im senegalesischen Dorf M’Balling. Gegründet wurde der Verein von der Niederösterreicherin Hedy Wogowitsch. Als sich diese aus gesundheitlichen Gründen zur Ruhe setzte, legte sie ihr Lebenswerk in die Hände Hainzls. „Damals dachte ich nicht, dass der Verein unter mir länger als ein Jahr überlebt. Ich war überfordert“, berichtet Hainzl heute. Aus einem Jahr wurden 22.

"Ich habe große Achtung vor dem Mut dieser Menschen"

Hainzl war berufstätig, verbrachte jede Woche seines Urlaubs im Senegal. Während seiner Pension war er vier Monate pro Jahr dort. Der Schwerpunkt seiner Arbeit lag in der Sammlung von Spenden zur Finanzierung der medizinischen Versorgung und Ausbildung. Fast noch mehr als finanzielle Unterstützung wurden jedoch helfende Hände vor Ort gebraucht: Gemeinsam mit seinem Team errichtete Hainzl in den vergangenen 22 Jahren über 250 Wohnhäuser, Klassenzimmer, eine Markthalle und eine neue Krankenanstalt. „Da stellt sich natürlich ein Vertrauensverhältnis zu den Dorfbewohnern ein, man wird eine Familie“, erzählt Hainzl. Und sagt: „Ich habe große Achtung vor dem Mut dieser Menschen, ein scheinbar aussichtsloses Leben mit so viel Optimismus und Heiterkeit zu führen.“

Neben zahlreichen schönen Erinnerungen hat Hainzl aber auch viel Bedrückendes erlebt: „Ich dachte immer, man wird abgehärtet mit der Zeit, aber das Gegenteil war der Fall. Die Probleme und Sorgen der Dorfbewohner wurden zu meinen eigenen und ließen mich nächtelang wach liegen.“

Von Niederösterreich wandert das Projekt nun nach Vorarlberg: Natalie und Markus Moosmann werden den Verein übernehmen. Sie arbeiten seit Jahren mit der Leprahilfe zusammen. Ganz zur Ruhe setzen möchte sich der Aktivist aber noch nicht: „Wenn Hilfe gebraucht wird, bin ich da. Der Senegal bleibt ein Teil meines Lebens.“

